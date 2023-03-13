В Губкинском новые облицовочные панели отлетели от дома спустя день после сдачи работ

Фото: скриншоты из видео

В Губкинском жители дома №1 по улице Железнодорожная возмущены некачественным ремонтом фасада. Дело в том, что спустя день после сдачи работ облицовочные панели сорвал ветер, и они разлетелись по всей округе.

- Велась реконструкция фасада. Буквально за день до метели была сдана лицевая часть, сняли леса. При этом жильцы обращались в УК и говорили, что остались недочеты, которые необходимо исправить. Но с этим всегда большие проблемы, так как никто и ничего исправлять не хочет. Как итог - фасад простоял день, - рассказал один из горожан.

В качестве доказательств автор поста прикрепил видео, в котором акцентировал внимание на оторванных панелях. Часть из них валялась на снегу, другая - висела на доме, зацепившись одним краем.

Однако панели - это полбеды. Бригада, выполнявшая работы, не удосужилась убрать или хотя-бы как-то огородить металлошифер, предназначенный для козырьков подъездов. Разумеется, он тоже разлетелся по сторонам, повредив припаркованные автомобили.

Фото: соцсети

За комментарием «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в УК «Пурпе», ответственную за данный дом. Сначала сотрудница, взявшая трубку, ответила, что не в курсе произошедшего, и попросила перезвонить позднее.

Во время второго разговора женщина сообщила, что автор поста заблуждается, поскольку в действительности работы не были приняты.

- Мне сообщили, что работы не принимались, - сказала работница управляющей компании.

Кстати, подобные жалобы поступают от жителей и других городов. Например, в Надыме фасады многоквартирных домов облезли спустя полгода после капремонта. Знающие северяне предположили, что все дело в неверно составленном техзадание. Фасады красят кремнийорганической краской, без предварительной грунтовки прежнего слоя - краски водно-дисперсионной. А проблема в том, что эти два покрытия не совместимы друг с другом.