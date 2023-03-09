В Тарко-Сале пол детской поликлиники покрылся льдом из-за некачественного капремонта

Фото: Марина Мелешко

В преддверии Между народного женского дня жительницы Тарко-Сале наперебой обсуждали в соцсетях наплевательское отношение руководства детской поликлиники к пациентам. Дело в том, что пол в тамбуре медучреждения покрылся толстым слоем льда. И, что совершенно не удивительно, на нем поскользнулся и упал ребенок.

- Хочу оставить жалобу на детскую поликлинику Тарко-Сале. Сегодня, 7 марта, я была на приеме с ребенком. Когда выходили, малыш поскользнулся на льду и упал (в закрытом помещении), ударился головой. Ребенок прекрасно ходит без поддержки, и если бы там не было льда, то не было бы и инцидента), - возмущается молодая мать.

Кстати, интересно то, что медучреждение недавно открылось после капитально ремонта. Но, почему-то, в нем продолжает протекать крыша, из-за чего постоянно и намерзает лед.

- Считаю, что так не должно быть в детском учреждении! Сегодня упал мой, а завтра может упасть еще кто-то! Хочу придать огласке данный факт и прошу принять меры! - подытожила северянка.

В качестве доказательств женщина опубликовала фото, на которых действительно виден покрывшийся ледяной коркой пол.

Фото: Марина Мелешко

Фото: Марина Мелешко

Кстати, по словам мам, посещавших больницу, лед на пороге лежит еще с пятницы, 3 марта, и никому до него нет дела.

В Тарко-Салинской ЦРБ корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что медучреждение уже направило претензию подрядной организации. Строители должный устранить нарушения в рамках гарантийных обязательств.

Однако недовольство горожан оказалось столь высоко, что руководство больницы решило не ждать, когда подрядчик приступит к ремонту, и самим взяться за дело.

- Было решено, что специалисты больницы, не дожидаясь подрядчика, своими силами устранят причину обледенения колясочной и отремонтируют крышу. Работы завершатся к понедельнику, - добавили в Тарко-Салинской ЦРБ.

На сегодняшний день центральное крыльцо детской поликлиники закрыто. Попасть внутрь можно через три оставшихся крыльца здания.

Известно, что к подрядчику, ответственному за ремонт, будет применено административное взыскание.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в детском отделении Тарко-салинской ЦРБ мышь прогрызла дыру в стене. Животное пряталось за плинтусом, уплетая завалявшуюся еду.