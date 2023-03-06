В Ноябрьске жильцы домов по ул. Магистральная полтора месяца добиваются уборки снега, счищенного с крыш

Вот так выглядит территория возле домов

Вот уже полтора месяца ноябряне, проживающие в домах №21 и №23/1 по улице Магистральная, просят свою УК «Новое время» вывезти снег, сброшенный с крыш, но все безрезультатно.

Отчаявшись дождаться хоть каких-то действий, горожане решили рассказать о своей проблеме в соцсетях.

- Слезно просим разобраться в ситуации. Наше ЖЭУ не исполняет свои обязательства. Полтора месяца назад с крыш домов счищали снег, и он лежит по сей день. К подъезду ведет маленькая тропинка. На наши звонки они особо не отвечают. Обещали, что в субботу почистят, но опять ничего не сделали, - рассказывает горожанка.

В качестве доказательств женщина прикрепила видео, в котором очень хорошо отображается бездействие «управляшки». В 40-секундном ролике показывается двухэтажный дом, вдоль которого навалены кучи снега, достающие аж до окон. Приблизившись к подъезду, оператор перевел камеру на две огромные снежные стены и узкую тропку между ними - путь в дом.

Чтобы узнать, когда все же расчистят территорию, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился за комментарием в УК.

- Мы не даем комментариев, - ответила женщина на другом конце провода.

- Но как же так? Люди ждут, хотят знать, когда вывезут снег, - не сдается работник «КП».

- Снег вывезут завтра, - сказала сотрудница и повесила трубку.

Так это или нет, станет известно уже через несколько часов. И хочется верить, что на этот раз УК «Новое время» сдержит свое слово.

Кстати, по словам ноябрян, управляющие компании - это вечная проблема города. Они просто на просто не выполняют свои обязанности, но деньги от жильцов получают каждый месяц, и не малые. Яркий тому пример - ООО «Комфорт», организация четыре недели игнорировала просьбу людей убрать опасный кусок железа, свисающий с крыши.

К СВЕДЕНИЮ:

Если УК плохо выполняет услуги по содержанию дома, жильцы могут обратиться в Госжилнадзор - он контролирует деятельность управляющих домами компаний. Также жалобу можно направить через ГИС ЖКХ. Консультация инспекторов предоставляется по следующим номерам: 8(3496) 35-00-15, 32-43-22.