«Не дай бог кому-то прилетит!»: в Ноябрьске УК четыре недели игнорировала просьбу жильцов убрать опасный кусок железа, свисающий с крыши

Фото: Олеся Рудзенко. Дом №163 по ул. Шевченко.

В Ноябрьске жители дома №163 по ул. Шевченко бьют тревогу из-за куска железа, который уже четыре недели болтается над головами прохожих. Не добившись никак действий от своей управляющей компании, горожане решили выложить пост в соцсетях, надеясь, что хотя бы так они смогут привлечь внимание к проблеме.

- Железка длинной 3-4 метра еле держится на одном гвозде. После неоднократного обращения в УК никаких действий так и не последовало. То погода не позволяет использовать «вышку» (техника безопасности), то им вовсе ее не дают. А сегодня мастер ответила: «Я что, сама должна ее вам снять?!». А вокруг бегает детвора, не дай бог кому-то прилетит, - написала местная жительница Олеся Рудзенко.

По словам девушка, домочадцы хотели решить эту проблему спокойно и без огласки, однако халатное отношение УК к своим обязанностям вынудило их, как говорится, вынести сор из избы.

В качестве подтверждения автор поста приложила фото, на котором отчетливо виден огромный кусок железа, свисающий вниз.

Фото: Олеся Рудзенко. Дом №163 по ул. Шевченко.

Спустя время на пост ноябрянки отреагировала городская администрация. Представитель властей сообщил, что связался с управляющей компаний, обслуживающей дом, и получил от нее ответ. В итоге организация все же пообещала выполнить работу, но дала себе на это целых девять дней.

- По информации, предоставленной обслуживающей организацией ООО «Комфорт», демонтаж части металлической окантовки кровли проведут до 11 июня, - озвучили в мэрии предоставленный ответ.