«А что будет в -40?»: жители Ноябрьска боятся зимовать в своих квартирах из-за невыносимого холода

Фото: «Злой Ноябрянин», соцсети. Термометр для измерения температуры в шахте дома

Жители Ноябрьска не на шутку встревожены тем, как они переживут зиму в своих домах. По словам людей, из-за ветра, гуляющего в вентиляционных шахтах, в их квартирах стоит жуткий холод - температура едва достигает 15 градусов.

Первой подняла наболевшую тему жительница дом №73 на пр. Мира. Она выложила пост в соцсетях, надеясь привлечь внимание властей к данной проблеме.

- После капремонта дома в 2022 году в квартиры пришла настоящая зима. Температура в вентиляционных шахтах держится в районе 4 градусов. Ветер, как на улице. Представителю администрация города по капремонту указывали на нарушение, но ничего не изменилось. Что будет дольше со швами дома в -40 градусов? - задается вопросом северянка.

А спустя время под записью набралось с десяток комментариев, в которых говорилось о том же самом.

Так, Наталья Макарова, проживающая по пр. Мира д. 77 рассказала, что самое холодное место в доме - квартиры на пятых этажах.

- Дубак просто! Обогреватели накрутили хорошую сумму, немаленькую. А люди все равно мерзнут! - возмущается горожанка.

На точно такую же проблему пожаловалась и Лариса Васильева из дома №71 на все том же пр. Мира.

- Пятый этаж, ужасно холодно, обогреватели не выключаются, потому что находиться в квартире без них можно только тепло одетыми. Более того, потолок промерз до такой степени, что обваливается плитка, - заявила ноябрянка.

Фото: Лариса Васильева

Фото: Лариса Васильева

А Маргарита Хорошева пожаловалась на холод в доме №79 на, как уже можно было догадаться, пр. Мира. Кстати, здесь даже не закончился рамонт.

- На пятых этажах всего дома невыносимый холод, в квартирах температура колеблется от +14 до +19 градусов. Отдел капремонта отвечает стандартными фразами (держитесь, терпите, у нас проблемы с поставками утеплителя), а подрядчик просто сбрасывает звонки. Ремонт должен был закончиться 31 октября, будем обращаться в прокуратуру, - заявила женщина.

Также подобные жалобы написали жильцы домов №69 и №77 по ул. Ленина.

Спустя время на сообщения граждан отреагировали в городской администрации. Представитель мэрии сообщил, что с жалобами на работу общедомовой вентиляции и недостаточную температуру отопления нужно обращаться в обслуживающую организацию.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске жильцы домов по ул. Дзержинского два года пытаются добиться переделки капремонта, после которого облезли все стены.