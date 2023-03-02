В Муравленко жильцы дома по ул. Нефтяников второй год не могут добиться ремонта козырька подъезда

Фото: Виктория Юнусова

Пока жители центральной части России радуются наступившей весне и предвкушают первое тепло, ямальцы даже не помышляют о такой роскоши. Пока самые актуальные проблемы северян - заснеженные дворы, улицы и некачественная уборка крыш.

Так, в Муравленко жители дома №17 по ул. Нефтяников уже второй год не могут добиться того, чтобы им нормально отремонтировали козырек подъезда. При малейшей оттепели с него начинает течь вода, из-за чего территория возле подъезда превращается в настоящий каток.

- Вот скажите, пожалуйста, как это понимать? Как с людей деньги за капремонт брать, так это можно, а как только дело доходит до ремонта, то солью посыпали и хватит. Так, получается? С козырька капает уже второй год подряд. Выходишь из подъезда, сразу на коньки можно вставать. Кто отвечает за это? Или подождем, пока кто-нибудь сломает себе что-то? - возмущается Виктория Ю.

В качестве доказательства девушка опубликовала несколько фото, на которых видна обледенелая площадка перед домом. Этакий мини-каток, на котором любителям не место.

Фото: Виктория Юнусова

Фото: Виктория Юнусова

В комментариях к посту многие горожане, а в частности и жильцы данного подъезда, отметили, что уже долгое врем не могут найти управу на свою УК «Лазурная 2», в управление которой дом попал с 1 марта 2021 года.

- Звонила им, они просто посыпали солью. Там ведь и в подъезд все течет, - говорит Мария Г.

А Александра А., у которой проблема с теплом в квартире, рассказала, что специалисты «управляшки» хотели прийти к ней измерять температуру межпанельных швов в 0 градусов, а вот в -40 такого желания у них не возникло.

- Эта УК уже действительно заколебала. Сама звоню, чтобы почистили подъезд, сказали ждать, потому что трактор не железный, - добавила северянка.

В итоге горожане посоветовали жильцам не терять свое время и сразу же обращаться в прокуратуру, поскольку этот метод воздействия самый верный.

Чуть позже на пост отреагировала УК «Городское хозяйство». Ее специалист сообщил, работы по ремонту входной группы пройдут летом. А пока, чтобы подтаявший снег не затекал внутрь подъезда, проведут уборку козырька.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске жители дома по ул. Советская почти год ждут, когда в их дворе восстановят асфальт после ремонта труб. Из-за внезапно образовавшейся протечки ресурсоснабжающая организация разломала только что уложенное покрытие.