В Ноябрьске жители дома по ул. Советская почти год ждут, когда в их дворе восстановят асфальт после ремонта труб

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Раскопанная дорога.

С наступлением лета на Ямале начинается период ремонтов. При этом особое внимание власти и подрядчики уделяют дорогам и внутриквартальным проездам, о состоянии которых то и дело поступают жалобы.

В 2022 году в регионе собираются привести в порядок более 170 километров асфальта. Цифра довольно внушительная, однако сами северяне не ждут от этих работ чего-то грандиозного, ведь, как показывает практика, иногда работы ведутся из года в год на одном и том же участке или новенькую дорогу просто ломают ковшом экскаватора для ремонта труб и, разумеется, ничего не восстанавливают.

Именно такой случай произошел во дворе по ул. Советская, 86/61 города Ноябрьска.

- 3 ноября 2021 года «Энерго-газ-Ноябрьск» начал раскопки в нашем дворе, разломав свежий асфальт, который, в коем то веке, только что положили. Работы завершили 5 ноября, по итогу обломки асфальта скинули в яму, засыпали песком и забыли. Скоро уже будет год с этих событий, хотя для восстановления работ дается десять дней, - рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Раскопанная дорога.

По словам ноябрянина, жильцы дома не раз обращались в свое ТСЖ «Север» как к организации, ответственной за содержание этой территории, а в ответ слышали, что это не их работа. Восстановить покрытие должен именно «Энерго-газ-Ноябрьск», но компания игнорирует все сообщения и письма на эту тему.

Далее жильцы предприняли попытку обратиться в саму компанию и даже администрацию, но проблема так и не решилась.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Раскопанная дорога.

В связи с этим «Комсомольская правда - Ямал» отправила запрос в ресурсоснабжающую организацию. Ответ пришел оперативно, спустя пару часов, и, как оказалось, там прекрасно помнят о работах, проводимых по данному адресу.

- В начале ноября 2021 года в районе указанного дома была обнаружена утечка на внутриквартальных сетях теплоснабжения. Асфальтовое покрытие было повреждено для устранением технического нарушения. Восстановить его в ноябре не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий, - прокомментировали в пресс-службе компании.

Однако погода - не единственная причина, по которой «Энерго-Газ-Ноябрьск» до сих пор не выполнил работы. Оказывается, предприятие не занимается асфальтированием дорог. Ответственность за это лежит на подрядной организацией СК «Севердорстрой», с которой компания заключила договор.

- Предприятие не занимается асфальтированием собственными силами, для выполнения этих работ был заключен договор с подрядной организацией СК «Севердорстрой». Это единственная компания в Ноябрьске, которая выполняет укладку асфальта, поэтому у нее очень большой объем работ, в том числе в рамках муниципального заказа. В связи с этим работы по ул. Советская затягиваются, - рассказали в организации.

Тем не менее в «Энерго-газ-Ноябрьске» пообещали, что до конца лета асфальт во дворе будет уложен.

Кажется, что на этом проблема решена, жильцы могут выдохнуть и перестать бегать по инстанциям, но не все так просто. Оказывается, в Ноябрьске полно и других территорий с невосстановленным асфальтом.

Взять хотя бы ту, что находится возле детского сада «Мальвина». По словам местной жительницы Елены Хорошевской, работы на земле проводились, внимание, 10 лет назад, но за это время никто так и не взялся восстановить местность.

- Лет 10 назад рядом с детским садом «Мальвина» меняли трубы. Все перерыли, снесли дерн, а после ремонта просто раскидали песок по поверхности, включая пешеходную дорогу. В итоге родители, привозящие своих детей в сад, начали ставить машины на это место. А почему бы и нет? Песок же, да и двор чужой. Теперь как в пустыне, - рассказала женщина.

Фото: Елена Хорошевская. Территория, которую не могут сделать уже 10 лет.

Кстати, в этом году в Ноябрьске собираются устранить колейность на 20 тысячах квадратных метров проезжей части, а еще на 8,5 тысячах - провести ямочный ремонт. Кроме того, в городе намерены построить новую дорогу от улицы Высоцкого до Гагарина, которая разгрузит внутриквартальные проезды. И это далеко не весь список работ, запланированных на лето.

Учитывая объем, неудивительно, что жители опасаются вновь остаться без асфальта, ведь подрядчик может просто не успеть.

А как будет на самом деле, покажет время. Тем более ждать осталось совсем недолго - максимум два месяца.