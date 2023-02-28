На Ямале сотрудница администрации послала на три буквы бойца СВО, решившего поблагодарить ее за гуманитарную помощь

Сотрудница администрации Красноселькупского района

На Ямале произошел вопиющий случай с участием сотрудницы администрации Красноселькупского района Татьяны Матвеевой и семьи бойца, участвующего в спецоперации. Дело в том, что женщина грубо обругала солдата, хотевшего просто отблагодарить ее за гуманитарную помощь, а затем и его мать, решившую вступиться за сына.

Скандал разгорелся после того, как мать военнослужащего рассказала о случившемся в соцсетях. Она опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала подробности инцидента, и запись разговора с чиновницей, у которой хотела выяснить, почему она позволяет себе так разговаривать с людьми.

Кстати, номер госслужащей был размещен на коробках, которые получили бойцы. Так что звонок от них вряд ли мог стать для нее неожиданностью.

- Вам звонит мама ..., буквально десять минут назад он звонил вам с ДНР, чтобы поблагодарить за полученную посылку, а вы его послали на три хорошие буквы. Как это понимать? - спрашивает северянка.

Но ответа женщина так и не дождалась. Чиновница просто сбросила вызов, отказавшись давать разъяснение. Однако мать бойца, возмущенная таким поведением сотрудницы, предприняла еще одну попытку поговорить, но и она не увенчалась успехом. Вместо извинений северянка услышала отборный мат.

- Иди на ..., - прокричала в трубку представительница власти.

Примечательно, что в администрации Красноселькупского района Татьяна Матвеева возглавляет отдел обращений граждан и организационной работы, а из этого следует вывод, что общение с людьми - ее профессиональная обязанность. Вот только получается, что справляется женщина со своей работой не очень.

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» попытался связаться с госслужащей. При первом звонке она сбросила вызов, а на остальные попросту не ответила.

На данный момент женщина отстранена от работы без сохранения заработной платы, а вскоре ее ждет еще и проверка.

Кроме того, досталось чиновнице и от главы муниципалитета Юрия Фишера. Его очень разозлило и обескуражило поведение своей подчиненной.

- Такая лексика недопустима для муниципальных служащих даже в нерабочее время. Я возмущен услышанным. Обещаю - во всем разберемся, лично проконтролирую, - заверил он красноселькупцев.

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