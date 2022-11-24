«Распирают чувства стыда и обиды»: в Лабытнанги возмутились холодной встречей бойца спецоперации, перенесшего ранение и плен

Фото: инфоцентр Тюменской области

Несколько часов назад в соцсетях появился гневный пост от жителя Лабытнанги, возмущенного холодным приемом бойца - участника спецоперации, перенесшего ранение и плен. По мнению северянина, такое отношение - верх равнодушия и безразличия.

«Сложно промолчать, потому что распирают чувства стыда и обиды. После месяца, проведенного в плену на территории ЛНР, домой вернулся наш земляк. Несколькими днями ранее в аэропорту Салехарда торжественно и радостно встречали своего героя - такого же бойца, защитника своей страны. Все знали о возвращении пленного парня, но никто не изъявил желания достойно встретить человека. Неужели нельзя было связаться с семьей бойца и хотя бы поинтересоваться, не нужна ли какая-нибудь помощь, может, предоставить транспорт в такую погоду. Очень жаль и обидно, что город так встречает своего героя», - написал анонимный пользователь.

Однако большинство горожан не поддержали земляка в его мнении, предположив, что не всем нужны огласка и повышенное внимание.

Позже на пост отреагировали в местной администрации. Представитель мэрии сообщил, что власти все время были на связи с семьей и оказывали родным необходимую помощь.

«Вся помощь, которая необходима родным, оказывается. Работа продолжается, обо всех своих героях знаем и готовы оказать помощь в различных вопросах», - прокомментировали в администрации.

Кстати, родственница вернувшегося северянина Ксения Р. подтвердила поддержку от властей.

«За все время поиска глава города поддерживала нашу семью! Без поддержки города нас не оставили. Мы встретили нашего героя в кругу семьи и близких друзей. Очень рады, что он наконец-то вернулся домой», - рассказала девушка.