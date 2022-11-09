«Как-то резко все затихло»: в Ноябрьске так и не отремонтировали скандальное общежитие без туалета

Фото: скриншот из видео. Вот такая обстановка внутри общежития.

Около двух недель назад в соцсетях появилось видео из ноябрьского общежития, расположенного на улице Космонавтов д. 43, в котором говорилось об ужасном состоянии дома. По слова девушки, стены здания попросту разрушаются, проваливаются полы и не работает мужской туалет. Из-за последнего, кстати, в помещениях стоит невыносимая вонь, так как канализационная вода непрерывно стекает в подвал.

После этого дело приобрело общественный резонанс и общежитие начали приводить в порядок. Правда, на долго ремонтников не хватило, побросав начатое, они не появляются в здании уже неделю.

- Две недели прошло с выхода поста жильцов общежития на улице Космонавтов, 43. Он имел большой резонанс и привлек к себе широкое общественное внимание. Много писали, говорили, снимали, даже что-то начали делать, а потом как-то резко все затихло. Люди хотели, чтоб их услышали, когда обращались за помощью в создании более-менее приемлемых условий для проживания, - рассказала местная жительница.

В качестве доказательств северянка сняла еще одно видео, вновь опубликовав его в соцсетях. Сначала девушка зашла в душевую, где из сломанного крана на раскрошившуюся плитку текла вода. Далее ноябрянка вышла в коридор, который был завален снятыми с петель дверьми и демонтированными унитазами.

- Теперь жильцы, выходя из комнат, наблюдают унитазы в коридоре, а кто-то любуется ими прямо у себя под дверью, - резюмировала горожанка.

В комментариях ноябряне снова посочувствовали землячке, отметив, что даже в далеких 90-х общежития были чище и опрятнее.

На данный момент городская администрация никак не прокомментировала данную ситуацию. А в управляющей компании «РЖК», занимающейся обслуживанием дома, корреспондента «Комсомолки» попросили перезвонить завтра, когда на месте будет ответственный специалист.