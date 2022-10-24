В Ноябрьске жильцы аварийного общежития больше месяца живут без туалета

Фото: скриншот из видео. Вот так выглядит мужской туалет.

Ноябрянка, проживающая в общежитии на улице Космонавтов д. 43, пожаловалась в соцсетях на ужасное состояние дома. По слова девушки, стены здания попросту разрушаются, проваливаются полы и не работает мужской туалет. Из-за последнего, кстати, в помещениях стоит невыносимая вонь, так как канализационная вода непрерывно стекает в подвал.

В качестве доказательств северянка сняла видео, в красках показав происходящее. Сначала девушка заглядывает в первую кабинку, где вместо унитаза стоит лишь его часть. Во второй ситуация оказалась чуть лучше - сантехника имелась, но кто-то свернул ее на бок. В третей кабинке унитаз вновь не работал, и только в четвертой он издали напоминал изделие, установленное в нормальных квартирах.

- Куда ходить в туалет мужчинам и детям? - задается вопросом девушка, комментируя свое же видео.

Как рассказала ноябрянка, все это время жильцы писали заявления в ЖЭУ, но, увы, безуспешно.

- Каждый месяц мы платим за текущий ремонт, но, по факту, если ломается кран, то его просто срезают и ставят заглушку. В умывальнике остался один рабочий смеситель, в душе - так же! Все держится на «соплях! Да, дом призван аварийным, но ведь пока его не снесли, люди в нем живут! Сколько жалоб нужно написать, чтоб нас заметили и что-то предприняли? - возмущается горожанка.

В комментариях ноябряне посочувствовали землячке и посоветовали не ждать действий от властей, а самим скинуться на новую сантехнику, потому что, как показывает практика, оказание помощи может затянуться, а жить людям в таких условиях приходится сейчас.

Однако в мэрии, просмотрев видео, поспешили опровергнуть мнение людей, сообщив, что работы в общежитии идут полным ходом.

- Мы связались с УК «РЖК», часть замечаний они уже устранили, работа продолжается. Сегодня плотники обследуют помещение санузла для дальнейшего ремонта пола. Факт признания дома аварийным не освобождает управляющую организацию от обязанности исполнять договор управления, выполнять все работы и услуги, предусмотренные жилищным законодательством, - прокомментировали в администрации.

К СВЕДЕНИЮ НОЯБРЯН:

Если управляющая организация не реагирует на заявки, жители могут обратиться с жалобой в орган государственного жилищного надзора, расположенного по адресу: улица Ленина, д. 15. Ознакомиться с формой электронного обращения можно по ссылке.

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