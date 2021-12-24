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Общество24 декабря 2021 7:03

Власти Лабытнанги не хотят выплачивать компенсацию мальчику, сломавшему руку на детской площадке

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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Власти Лабытнанги не хотят выплачивать компенсацию мальчику, получившему перелом на детской площадке

Власти Лабытнанги не хотят выплачивать компенсацию мальчику, получившему перелом на детской площадке

Фото: Ольга Крыльцова

Власти Лабытнанги пытались оспорить решение суда, согласно которому они должны выплатить моральную компенсацию ребенку, упавшему с качели. Как уточнили в региональном ведомстве, 7-летний мальчик получил закрытый перелом обеих костей нижней трети левого предплечья со смещением отломков. Сам инцидент произошел в июне 2021 года из-за ненадлежащей очистки игровой площадки от камней.

- В связи с этим в адрес городской администрации был предъявлен иск о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, требования которого удовлетворил суд первой инстанции. Но власти не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу, - рассказали в прокуратуре.

Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила вердикт городского суда без изменений, а жалобу - без удовлетворения. Фактическое возмещение причиненного вреда находится на контроле прокуратуры.