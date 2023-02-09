Увольнение и строгий выговор: прокуратура Ямальского района огласила итоги проверки в Панаевской школе-интернате

Все виновники понесли наказание

Прокуратура Ямальского района огласила итоги проверки в Панаевской школе-интернате, где несколько недель назад разразился грандиозный скандал. В конце января в соцсетях появились несколько роликов, на которых педагоги образовательного учреждения весьма грубо обращаются с воспитанниками: директор учреждения обыскивает ребят, а воспитатель - применяет физическую силу.

По словам юных северян, директрисе стало известно, что кто-то из учеников курит электронные сигареты. И таким своеобразным способом она пыталась их отыскать. Что же касается воспитателя, то объяснений его поступку ученики привести не смогли, да и вряд ли они могли быть, учитывая весовую категорию мужчины и должность, на которой он работает.

После тщательной работы ведомства стало известно, что директор действительно искала у учеников запрещенные предметы, а пинок - это последствия конфликта, возникшего между воспитателем и парнем, правда причину ссоры в ведомстве не назвали. Однако это уже неважно - нерадивого педагога уволили и завели на него административное дело.

- В суд направлен административный материал в отношении бывшего воспитателя школы-интерната о привлечении его к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), - рассказали в ведомстве.

Директору школы-интерната также не удалось уйти от ответственности - ей вынесли строгий выговор.

- Виновное должностное лицо образовательной организации привлечено к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, - прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, по результатам представления, внесенного начальнику департамента образования администрации Ямальского района, приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.