Директор обыскивает, воспитатель - бьет: на Ямале ученики Панаевской школы-интерната пожаловались на педагогов

Случившимся уже заинтересовались в прокуратуре и департаменте образования

На Ямале вокруг Панаевской школы-интерната разгорается нешуточный скандал. Вчера, 30 января, в соцсети «ВКонтакте» появилось сразу несколько видео, на которых педагоги образовательного учреждения весьма грубо обращаются с воспитанниками: директор учреждения обыскивает ребят, а воспитатель - применяет физическую силу.

На одной из видеозаписей, опубликованной в группе «Панаевск LIVE», видно, как женщина осматривает сумку мальчика, а затем лезет к нему в карманы и что-то забирает.

- Директор шарится у нас в вещах. Вы посмотрите, что она делает. Забирает, - произносит ученик, заснявший первый ролик.

По словам юных северян, директрисе стало известно, что кто-то из воспитанников курит электронные сигареты. И таким своебразным способом она пыталась их отыскать.

Второе видео, на котором взрослый мужчина с силой пинает подростка, появилось в группе «ЧП Ямал». В нем отчетливо видно, как мальчика, сидящего на кровати, пинает по ногам грузный мужчина, а затем так называемый воспитатель начинает что-то объяснять парню.

В комментариях к постам северяне массово возмутились происходящему и потребовали призвать педагогов к ответу. А некоторые даже предложили отправить ролики на «Первый канал», чтобы уж точно никто не отвертелся от наказания.

Опубликованные видео вызвали настолько широкий резонанс, что заставили обратить на себя внимание всевозможных служб.

- В школе-интернате Панаевска начата служебная проверка, - прокомментировали ситуацию в региональном департаменте образования.

Также в ведомстве подчеркнули, то инцидент находится на их личном контроле.

Кроме того, случившимся в стенах школы заинтересовалась и прокуратура. В ведомстве сообщили, что по данному факту организована проверка.

- Материалы направлены прокурору Ямальского района. Сейчас выясняется, в какой именно школе это произошло. В последующем обязательно последуют меры реагирования, - рассказали в надзорном органе.

Кстати, это не единственный подобный инцидент в образовательных учреждениях региона. Так, в октябре 2021 года мама ребенка-инвалида в открытую обвинила сотрудников новоуренгойской коррекционной школы №18 в жестоком обращении с ее 13-летней дочерью. Причина, по которой женщина заподозрила неладное, - синяки на шее ребенка и разорванная одежда, в которой она пришла домой после учебы. К сожалению, из-за врожденных заболеваний девочка не смогла рассказать, что же с ней произошло, а работники школы не дали никаких вразумительных ответов. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.