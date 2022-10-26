На Ямале беглый соболь-хулиган поселился в подъезде многоквартирного дома и не пускал жильцов внутрь

Пойманный соболь

В одном из домов Тарко-Сале произошел необычный инцидент: внезапно жильцы начали слышать в подъезде странные звуки, напоминавшие урчание и шипение. Испугавшись соседства с неведомым существом, северяне обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Для усмирения хулигана на место выехали сотрудники Пуровского территориального отдела. Вооружившись сачком, они приступили к поимке нарушителя порядка и, надо отметить, весьма удачно. Им оказался соболь, но не дикий, а выведенный в неволе.

- Используя не хитрое оборудование, специалисты службы отловили беглеца и передали его законному владельцу - представителю совхоза ООО «Верхне-Пуровский», - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Как выяснилось, соболь сбежал из отчего дома, а затем, адаптировавшись на воле, начал готовиться к холодам. Местом для зимовки он выбрал пространство под старой тумбочкой, стоявшей в подъезде.

Фото: департамент природных ресурсов ЯНАО. Соболь под тумбочкой в подъезде.

По словам специалистов ведомства, скорей всего зверек просто охранял свою территорию, поэтому жильцы периодически и слышали рычание.

Сейчас у соболя все хорошо. Он вернулся к сытой и спокойной жизни в совхозе и больше не помышляет о побеге.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что рыжая лисица прогулялась по центру Салехарда и соорудила тайник с едой. Животное вело себя довольно агрессивно и рычало на людей.