Житель Ямала нашел доказательства существования снежного человека

Фото: Владислав Тырлин. Найденная шерсть.

Вот уже десятки лет ученые бьются над загадкой существования снежного человека. Периодически слухи о нем приходят из разных уголков мира, а теперь очередь дошла и до Шурышкарского района, расположенного в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

Обнаружил следы загадочного существа местный житель Владислав Тырлин. На видеозаписи, снятой мужчиной неподалеку от села Горки, показана глина на деревьях. По мнению северянина, ее оставил снежный человек, который случайно задел стволы, проходя мимо. Также он предположил, что рост существа превосходит человеческий, поскольку следы находились на высоте двух метров.

Кроме того, Владислав нашел на дереве светлые волосы, которые, как от утверждает, мог оставить именно йети, и гигантские следы.

- Вот, следы обнаружили, прямо возле избушки, нечеловеческие, - заключил ямалец.

Находкой уже заинтересовались сотрудники Института общей генетики РАН. Они запросили у охотников собранные материалы и начали их изучать.

По словам одного из сотрудников, кандидата биологических наук Александра Копорикова, в основном его коллеги относятся к данной находке скептически, но, на всякий случай, решили проверить образцы.

- С точки зрения науки, существование снежного человека невозможно. Человекообразное существо должно создавать себе комфортные условия для проживания, а значит и оставлять больше следов жизнедеятельности. И чем меньше популяция, тем меньше шансов на выживание, - резюмировал ученый.

Однако, если экспертиза подтвердит, что волосы не принадлежат ни одному из известных науке животных, это будет одно из самых невероятных открытий.

Напоминаем, что Ямал уже давно славится своими археологическими находками. Самая известная из них - мамонтенок Люба, которой насчитывается около 42 тысяч лет, а нашел ее ямальский оленевод Юрий Худи в 2007 году. С тех пор Люба активно «гастролирует» по миру, она уже побывала в Великобритании, Германии, Китае, США, Японии и Австралии.