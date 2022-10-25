«Выпьет - становится зверем»: в Ноябрьске горе-отец поджег квартиру, в которой проживали его 9-летняя дочь и бывшая супруга

Одно из окон горящей квартиры

Поздним вечером 24 октября в Ноябрьске произошел пожар: загорелась квартира на втором этаже дома №9 по улице Магистральная. Проживающие в ней Галина Кузнецова и ее 9-летняя дочь чудом успели выскочить наружу и спастись, но все, что было нажито непосильным трудом, сгорело.

На первый взгляд трагедия больше походила на нелепую случайность (пожары в городе случаются довольно часто), но, отойдя от пережитого шока, хозяйка жилища во всеуслышание заявила, что виновник пожара - ее бывший муж, с которым она когда-то планировала счастливую жизнь и от которого родила ребенка.

Изначально женщина рассказала об этом в соцсетях, вызвав у жителей волну негодования.

«Квартиру на улице Магистральная, д. 9 поджег Мушнин Игорь. Поджег умышленно, начиная с комнаты своей родной дочери, потом огонь распространился по всей площади. В итоге наше с дочерью жилье сгорело полностью, включая одежду, мебель, все учебные принадлежности. В чем выбежали на улицу, то и осталось. Как и где нам жить? Как твоя рука поднялась поджечь жилье твоего родного ребенка? Какой твой следующий шаг? Убить меня и дочь?» - задается вопросом ноябрянка.

Однако пост написан быстро и сумбурно, поэтому, прочитав его, возникает множество вопросов: Как мужчина попал в квартиру? Что сподвигло его на такой поступок? Будет ли он за это наказан?

Корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» удалось пообщаться с женщиной и узнать много интересного.

- Он был пьяный. Может, хотел наказать меня за то, что я выплатила ипотеку и собираюсь уезжать в другой город, подальше от него, - предположила северянка.

По словам Галины, задумываться о смене жительства она стала уже давно, поскольку постоянно пьяный экс-супруг, заваливающийся к ней с дочерью, не давал спокойной жизни, и каждый такой визит перерастал в скандал.

- Мне сложно было находиться с ним в одном городе. Постоянные его пьянки, потом он обязательно приходил к нам скандалить, - рассказывает ноябрянка.

Кстати, женщина неоднократно писала заявления в полицию на бывшего супруга, и оперативники всегда их отрабатывали.

- Полиция всегда мне помогала, спасибо им! Но они ведь не будут ежедневно рядом со мной дежурить. Полиция на все мои заявления реагировала, к ним никаких претензий. Тут дело в человеке. Выпьет - становится зверем, - признается Галина.

В пресс-службе ноябрьского отдела ОМВД сказали, что знают о произошедшем пожаре, но сообщить какую-либо информацию пока не могут, так как ведется проверка.

Помочь правоохранителям в расследовании решил сосед пострадавшей семьи, проживающий в квартире ниже, Олег Саримов. Как на удачу, мужчина установил в подъезде видеокамеру, которой удалось заснять множество неприятных сцен с участием экс-супругов. Все записи с нее он уже передал правоохранителям.

Сейчас неравнодушные горожане организовали сбор вещей и денежных средств для пострадавших. Желающих помочь оказалось не мало. Люди с охотой несут одежду, обувь, гигиенические принадлежности и многое другое.

Хочется верить, что эта история закончится хорошо. Галина с дочерью смогут найти новое жилье и, со временем, переехать в другой город, как они и мечтали. А бывший муж и горе-отец ответит за содеянное по всей строгости закона.