В Салехарде двое человек заживо сгорели во время пожара в жилом балке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде произошел жуткий пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось в ночь с 16 на 17 января, пламя охватило балок, оборудованный под жилое помещение.

Прибывшие на место спасатели сразу же принялись бороться с огнем. В ходе ликвидации они обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины, к сожалению, оба уж были без признаков жизни. На данный момент сотрудники следственного комитета, уже занявшиеся этим делом, установили их личности.

- В настоящее время следствием установлены личности погибших женщины 1976 года рождения и мужчины 1970 года рождения. По факту их смерти организована проверка, сейчас на месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист. По еерезультатм будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Чтобы наверняка установить причину гибели людей, правоохранители назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Однако предварительная версия пожара уже известна - неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в селе Новый Порт двое вахтовиков заживо сгорели в страшном пожаре. Одному из мужчин удалось выжить, его доставили в больницу.

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