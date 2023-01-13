«Запах в резервуаре дала краска»: глава Лабытнанги рассказала, почему вода в квартирах горожан пахнет соляркой

Коммунальное ЧП произошло 12 января Фото: Вера Зенина

«Хотели как лучше, а получилось как всегда». Пожалуй, именно это знаменитое изречение Виктора Черномырдина в полной мере описывает произошедший в Лабытнанги инцидент с водопроводной водой. Минувшим вечером, 12 января, жители микрорайона Обской стали массово жаловаться на грязную воду из кранов, отдающую соляркой. А поскольку местные власти ни о чем подобном горожан не предупреждали, то обеспокоенные северяне сразу же начали выяснить причины случившегося в соцсетях.

«А что, у всех в микрорайоне Обской вода из крана с соляркой бежит?» - написал Николай Кибирев, тем самым положив начало бурно дискуссии.

Многие лабытнангцы сообщили, что вода «ужасно воняет», а некоторые отметили ее изменившийся цвет, маслянистую консистенцию и увидели осадок.

Фото: Анастасия Бунина

В итоге на основе комментариев горожан получилось составить эдакий список адресов, жители которых лишились чистой воды: улицы Полярная, Киевская, Корчагинцев, Ковалева, Ханмейское шоссе, Майская и Промбаза.

Первыми, кто прокомментировал данную ситуацию, оказались специалисты муниципального производственного предприятие ЖКХ Лабытнанги «Ямал».

- В микрорайоне Обской проведен капитальный ремонт одного из трех резервуаров запаса воды. После завершения были выполнены промывка и хлорирование емкости. Все пробы воды соответствовали существующим нормам и требованиям безопасности, сертификаты имеются. Сейчас вода подается в водопроводную сеть из резервуаров запаса воды. Отремонтированный резервуар закрыт, проводится сброс воды до улучшения качества, - прокомментировали коммунальщики.

Однако данное объяснение жителей не устроило. По мнению людей, промывка хлоркой не имеет к непригодной воде совершенно никакого отношения, и они оказались правы.

Спустя несколько часов глава города Марина Трескова рассказала истинную причину ЧП на сетях. Оказалось, что запах воды в резервуаре дала краска.

- С вечера бригады в круглосуточном режиме промывают внутриквартальные сети водопровода. Запах в резервуаре дала краска, работаем с подрядчиком, который выполнял капремонт емкости. Вода подается из двух других резервуаров, проблемный был незамедлительно перекрыт, - отчиталась градоначальница.

Также глава сообщила, что специалисты регулярно ведут отбор проб воды. На данный момент показатели по цветности в норме, а по запаху - близки к норме.

Надо отметить, что власти постарались оперативно решить вопросы доставки воды жителям, в детский сад и школу. С раннего утра по району начала курсировать автоцистерна, а вечером количество машин увеличится до трех. Маршруты, по которым они пойдут, пока прорабатываются.

Фото: Марина Трескова

Но, несмотря на все усилия администрации, горожане требуют привлечь к ответственности лиц, по вине которых произошло коммунальное ЧП. Но будет ли это сделано, пока сказать трудно, поскольку пробы воды перед запуском соответствовали норме, о чем свидетельствуют документы, выданные региональным центром гигиены и эпидемиологии. И то, что материал, которым обрабатывали стены резервуара от коррозии, даст такой эффект, никто не ожидал.

Но есть для жителей и хороша новость: им сделают перерасчет за воду с 12 по 14 января.