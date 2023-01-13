Фото: Анастасия Бунина

Минувшим вечером в домах жителей Лабытнанги из кранов хлынула грязная вода с запахом солярки. Поскольку местные власти ни о чем подобном горожан не предупреждали, то обеспокоенные северяне сразу же начали выяснить причины случившегося в соцсетях.

«А что, у всех в микрорайоне Обской вода из крана с соляркой бежит?» - написал Николай Кибирев.

В комментариях к посту лабытнангцы согласились с автором. Многие из них сообщили, что вода «ужасно воняет», а некоторые отметили ее изменившийся цвет и увидели осадок.

«На улице Орлова запах ужасный, даже когда просто открываешь кран. В ней и мыться страшно. Что происходит?» - задается вопросом Таиса Новикова.

В итоге, учитывая все записи горожан, чистой воды лишились жители сразу нескольких улиц: Полярная, Киевская, Корчагинцев, Ковалева, Хонмейское шоссе, Майская, и Промбаза.

На пост отреагировало муниципальное производственное предприятие ЖКХ Лабытнанги «Ямал».

«В микрорайоне Обской проведен капитальный ремонт одного из трех резервуаров запаса воды. После завершения были выполнены промывка и хлорирование емкости. Все пробы воды соответствовали существующим нормам и требованиям безопасности, сертификаты имеются. Сейчас вода подается в водопроводную сеть из резервуаров запаса воды. Отремонтированный резервуар закрыт, проводится сброс воды до улучшения качества», - прокомментировали коммунальщики.

А в управлении ЖКХ городской администрации добавили, что ситуация находится на контроле.

Однако данное объяснение жителей не устроило. По мнению людей, на станции произошла авария, поскольку вода пахнет именно соляркой, а не хлоркой

На данный момент власти организовали для жителей подвоз чистой воды. С 7:00 автоцистерна выдвинулась к жилым домам по следующему маршруту: район промбазы, далее к двухтысячнику, потом в район четырехтысячника. Завтра утром подвоз воды повторится.

Промывка системы водоснабжения домов продолжается.