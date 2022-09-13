На Ямале теплоход с плавучим краном и груженой контейнерами баржей получил пробоину и поднял нос кверху

Теплоход получил пробоину. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Ямале выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло сегодня, 13 сентября, на 256,6 километре реки Пур в Пуровском районе.

Как сообщили в пресс-службе окружной транспортной прокуратуры, теплоход «РТ-403», который принадлежит «Уренгойскому речному порту» получил пробоину в носовой части корпуса и дифферент на нос (это морской термин, который подразумевает поднятие носа лодки кверху, - прим. ред.). Кроме самого теплохода, в составе был плавучий кран КПЛ-5-30, теплоход РТ-422 и баржа МП-267, груженая контейнерами и техникой.

Теплоход получил пробоину. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Известно, что жертв и пострадавших при ЧП нет, как и разлива нефтепродуктов. Сейчас специалисты отбуксировали теплоход на берег, экипаж его ремонтирует. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Теплоход получил пробоину. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что на Ямале нефтяная баржа получила пробоину, столкнувшись с теплоходом. К счастью, во время ЧП пассажиров на обоих суднах не было. Похожая ситуация произошла и в марте 2022 года, когда российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Черном море. Тогда. Судно подало сигнал бедствия.