Жители Ноябрьска жалуются на «озеро» во дворе дома

Жители Ноябрьска жалуются на «озеро печали» возле дома Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска начали массово жаловаться на «озеро», которое образовалось у одного из домов города после дождя. Гневный пост разместил анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Злой Ноябрянин».

- Простите, я, конечно, все понимаю, что жители дома по Дзержинского 16 страдали от «озера» во время дождей и таяния снега. Почему теперь должны страдать и мы - жители других домов. Вырыли ров, теперь вся вода водопадом стекает на тротуар и к нам во двор. Это болото невозможно пройти по суше даже вдоль соседнего дома - написал анонимный пользователь.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Автор поста назвал дождевую лужу «озером печали» и сказал, что после дождя тротуар уже просел и в сухую погоду покрыт грязью. Комментаторы предложили сделать ливневую канализацию, а также посоветовали пройти вверх по течению и посмотреть, откуда стекает вода.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Похожую ситуацию описал и другой аноним, опубликовав сообщение о том, что между между магазинами "Бирюса" и "Красное и Белое" образовался такой же водоем. И это несмотря на то, что там положили свежий асфальт, в прошлом году. Автор поста разгневан тем, что жители при этом вынуждены ходить по мостикам.

На публикации отреагировала администрация Ноябрьска. Они передали информацию руководителям магазинов, а также управляющей компании.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

- По информации УК НЭК, запланировано обустройство дренажного колодца для отвода воды с придомовой территории дома 16 по ул. Дзержинского. Отвод воды исключит подтопление тротуара и близлежащих домов - ответили в пресс-службе Администрации Ноябрьска.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ноябрьске из кранов полилась странная жижа, напоминавшая крепкий кофе или кока-колу. Администрации обещала, что ситуация - временная, и связана с сезонными гидравлическими испытаниями, проверкой пожарных гидрантов и ремонтами, причем масштабными.