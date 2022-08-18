Где сделать прививку от коронавируса на Ямале в 2022 году: все пункты вакцинации

В регионе развернуто 46 прививочных пунктов
Фото: Ольга Крыльцова
В последнее время на Ямале наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В связи с этим медики рекомендуют жителям не пренебрегать здоровьем и пройти вакцинацию. На сегодняшний день в регионе развернуто 46 прививочных пунктов, при обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале в 2022 году.
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В САЛЕХАРДЕ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Мира, д. 39, каб.109
Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, выходные с 9:00 до 14:00
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В ЛАБЫТНАНГИ:
СОК «Авангард»
Адрес: ул. Дзержинского, д. 26
Время работы: понедельник - пятница с 09:00 до 15:00, суббота с 09:00 до 13:00
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НОВОМ УРЕНГОЕ:
Городская поликлиника №2
Адрес: ул. Мирный микрорайон, д. 6, к. 5, каб. 17
Время работы: вторник - суббота с 09:00 до 15:00
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НОЯБРЬСКЕ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Муравленко, д. 42, каб. 214 и 316
Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:00
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НАДЫМЕ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Сенькина, д. 2
Время работы: понедельник - пятница с 08:00 до 16:00, суббота с 08:00 до 11:00
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ГУБКИНСКОМ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. мкр. 10, д. 1, каб. 3
Время работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 13:00
Филиал поликлиники №1
Адрес: ул. Железнодорожная, д. 8А
Время работы: понедельник - суббота с 8:00 до 12:00
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В МУРАВЛЕНКО:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Новая, д. 2, каб. 229
Время работы: понедельник-пятница с 11:00 до 17:30
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ТАРКО-САЛЕ:
Городская поликлиника
Адрес: ул. Набережная, д. 1, каб. 307
Время работы: понедельник - пятница с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00
Стационар Тарко-Салинской ЦРБ
Адрес: ул. Набережная, д. 1
Время работы: понедельник - пятница с 18:00 до 8:00, выходные - круглосуточно
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