Где сделать прививку от коронавируса на Ямале в 2022 году: все пункты вакцинации

В регионе развернуто 46 прививочных пунктов Фото: Ольга Крыльцова

В последнее время на Ямале наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В связи с этим медики рекомендуют жителям не пренебрегать здоровьем и пройти вакцинацию. На сегодняшний день в регионе развернуто 46 прививочных пунктов, при обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале в 2022 году.

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В САЛЕХАРДЕ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Мира, д. 39, каб.109

Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, выходные с 9:00 до 14:00

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В ЛАБЫТНАНГИ:

СОК «Авангард»

Адрес: ул. Дзержинского, д. 26

Время работы: понедельник - пятница с 09:00 до 15:00, суббота с 09:00 до 13:00

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НОВОМ УРЕНГОЕ:

Городская поликлиника №2

Адрес: ул. Мирный микрорайон, д. 6, к. 5, каб. 17

Время работы: вторник - суббота с 09:00 до 15:00

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НОЯБРЬСКЕ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Муравленко, д. 42, каб. 214 и 316

Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:00

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В НАДЫМЕ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Сенькина, д. 2

Время работы: понедельник - пятница с 08:00 до 16:00, суббота с 08:00 до 11:00

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ГУБКИНСКОМ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. мкр. 10, д. 1, каб. 3

Время работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 13:00

Филиал поликлиники №1

Адрес: ул. Железнодорожная, д. 8А

Время работы: понедельник - суббота с 8:00 до 12:00

ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ В МУРАВЛЕНКО:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Новая, д. 2, каб. 229

Время работы: понедельник-пятница с 11:00 до 17:30

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ТАРКО-САЛЕ:

Городская поликлиника

Адрес: ул. Набережная, д. 1, каб. 307

Время работы: понедельник - пятница с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00

Стационар Тарко-Салинской ЦРБ

Адрес: ул. Набережная, д. 1

Время работы: понедельник - пятница с 18:00 до 8:00, выходные - круглосуточно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса на Ямале. «Комсомолка» рассказывает о том, как полиция борется с попытками купить сертификат о вакцинации на Ямале (подробнее)