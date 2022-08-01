В Шурышкарском районе перевернулась лодка с пассажирами: один человек погиб Фото: Вера Зенина

На Ямале произошло очередное ЧП на воде. Как сообщают «Вести Ямал», инцидент произошел в Шурышкарском районе: в минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка «Амур» с пассажирами, один из которых погиб.

Известно, что трагедия случилась в районе деревни Новый Киеват. Именно в эту местность на помощь пострадавшим направили группу из шести спасателей. Позже в профильном ведомстве сообщили, что пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла.

Ее поиски велись на двух двух мотолодках «Ямалспаса». Также были задействованы 22 местных жителя и 9 плавсредств. В результате тело женщины было найдено.

Напоминаем, что с начала лета на ямальских водоемах утонули 16 человек. В первую очередь это связано с тем, что многие граждане идут отдыхать на так называемые «дикие» пляжи, где нет спасателей, а водоемы не предназначены для купания.