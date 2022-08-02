В Лабытнанги сотрудник городской больницы обвинил главврача в необоснованном лишении премии младшего медперсонала

Фото: Лабытнангская городская больница

В Лыбытнанги разгорелся очередной скандал вокруг городской больницы. По словам одного из сотрудников, пожелавшего остаться анонимным, в медучреждении творится настоящий беспредел: главврач лишает младший персонал премии за любую провинность, иногда и вовсе необоснованно, а затем эти деньги идут на премии руководству.

- Доколе Жежель (главврач Лабытнангской ГБ - прим. ред.) будет издеваться над своими сотрудниками, особенно младшим медперсоналом? Премии лишают за любую провинность, даже самую незначительную. А если не удается докопаться, то специально провоцируют. Причем премии могут лишить сразу на полгода вперед. Как так? Потом эти деньги, которые мы зарабатываем своим далеко нелегким трудом, идут на премии в конце года руководящему составу, - рассказал работник медучреждения в соцсетях.

Также аноним высказался о работе и других сотрудников, более высокопоставленных, обвинив их в непрофессионализме и финансовых махинациях. В последнем случае речь идет о главном бухгалтере, который имеет недвижимость в Испании.

- Достали уже, ей богу, сил нет. Крик души, - подытожил автор поста.

К слову, в комментариях к записи, которых накопилось не один десяток, лишь единицы не согласились с анонимом. Остальные же, наоборот, поддержали автора в его недовольстве, рассказав, что проблемы в медучреждении действительно существуют.

- Однажды уже поднимался этот вопрос, оказывается воз и ныне там, - написала Раиса Г.

- Это не поликлиника, а дом терпимости. Все разрушили до основания, включая само здание. Толку от нее нет ни в лечении, ни в обслуге. Они только и могут, что своих сотрудников наказывать, - добавила Елена Е.

- Удивляюсь, почему эта женщина до сих пор занимает свой пост. Она отвратительный руководитель, бесчувственна как человек, полный ноль как врач, - говорит Юмашева Ю.

Позже на пост отреагировали представители Лабытнангской ГБ. В официальном ответе, предоставленном медучреждением, говорится, что лишение сотрудников премии происходит только из-за нарушения санитарно-противоэпидемического режима и правил внутреннего трудового распорядка.

- Нельзя лишить премии работника за любую провинность, - отметили в больнице.

Также в медучреждении сообщили, что зарплата работникам начисляется исходя из положения об оплате труда.

Что же касается информации о главном бухгалтере и его недвижимости, то в больнице сказали, что не располагают информацией о имуществе своих работников.