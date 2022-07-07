KION составил подборку популярных фильмов ко Дню семьи, любви и верности

Кадр из фильма «Моя большая испанская семья»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник – отличный повод вспомнить о самых близких людях, которые поддерживают нас при любых обстоятельствах. В XXI веке семейные ценности пересматриваются, но их значение для общества не отрицается. Онлайн-кинотеатр KION от МТС собрал в специальную подборку «Ко Дню семьи, любви и верности» восемь семейных фильмов, которые получили высокие оценки от кинокритиков.

«Маленький воин» (2021, реж. Илья Ермолов)

Кадр из фильма «Маленький воин»

Подросток Витя Касаткин увлекается японским сумо. Хобби, скажем так, не из обычных. Любовь к этому виду спорта мальчику привил отец. Увы, с тех пор как 8 лет назад он уехал в Японию, Витя никогда его больше не видел. Теперь мальчик живет одной мечтой — Касаткин надеется победить в турнире по сумо и поехать на соревнования в Японию. Там-то отец увидит, чего достиг сын, и вернется в семью.

«Крамер против Крамера» (1979, реж. Роберт Бентон)

Кадр из фильма «Крамер против Крамера»

Редкий фильм, получивший пять главных премий «Оскар»: за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и лучшую женскую второго плана. Тед (Дастин Хоффман) — успешный работник рекламного агентства, он практически не проводит времени с семьей. Его жена Джоанна (Мерил Стрип) устала сидеть дома с сыном, поэтому уходит из дома — теперь Теду нужно учиться ухаживать за ребенком и вести быт.

«Рыбка Поньо на утесе» (2008, реж. Хаяо Миядзаки)

Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе»

Чудесная сказка от гения анимационного кино. Мальчик Сосукэ счастливо живет с мамой Рисой в небольшой, очень милой деревне. Однажды Сосукэ находит на берегу магическую рыбку — ее зовут Поньо, и она сбежавшая дочь волшебника и морской богини.

«Чудо» (2017, реж. Стивен Чбоски)

Кадр из фильма «Чудо»

Экранизация одноименного романа Ракель Харамильо Паласио. Мальчик Огги (Джейкоб Трамбле) родился с синдромом Тричера-Коллинза, нарушением развития черепно-лицевой области. Ребенку пришлось перенести множество операций, но он вырос здоровым и немного стеснительным, боящимся появляться без маски вне дома. Ему предстоит сделать большой шаг — пойти в младшую школу.

«Моя большая испанская семья» (2013, реж. Даниэль Санчес Аревало)

Кадр из фильма «Моя большая испанская семья»

У испанцев две главные страсти в жизни: футбол и семья. 2010-й год, чемпионат мира проходит в Южной Африке, близится главный матч для всей страны. Именно на дату его проведения выпадает день свадьбы одного из пяти сыновей семейства Санс.

«Приключения Паддингтона» (2014, реж. Пол Кинг)

Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

В Лондоне на остановке поездов Паддингтон отец семьи Генри Браун (Хью Бонневилль) находит говорящего медвежонка. Оказывается, что он приехал в Англию из Перу, где среди лесов жили его разумные дядя и тетя. Они когда-то познакомились с добрым географом — теперь его ищет их племянник.

«Семейка Аддамс» (1991, реж. Барри Зонненфельд)

Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

Продолжение культового сериала 1960-х годов о готической семье. Ее глава Гомес (Рауль Хулия) мечтает о встрече с давно потерянным братом Фестером (Кристофер Ллойд), который неожиданно для всех оказывается живым и невредимым. Все кроме отца подозревают в Фестере самозванца и решают проверить его нервы.

«Мой брат - супергерой!» (2019, реж. Стефано Чипани)

Кадр из фильма «Мой брат - супергерой»

У Джека (Франческо Геги) две сестры, он мечтает о младшем братике. Мать Катя (Изабелла Рагонезе) беременеет и узнает на УЗИ, что ее будущий сын Джованни (Лоренцо Систо) будет рожден с синдромом Дауна. Она с мужем Давидом (Алессандро Гассман) решает не делать аборт, и вырастить ребенка, сказав другим детям, что их братик такой же, как и они, только видит мир немного по-другому.

Со всеми фильмами из подборки «Ко Дню семьи, любви и верности» онлайн-кинотеатра KION можно ознакомиться по ссылке: https://kion.ru/video/filter/mainPetrFevr