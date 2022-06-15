Ямальцы боятся остаться без отпуска из-за закрытия паромной переправы, работа которой зависит от погоды

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Паромная переправа.

На дворе лето - пора отпусков и путешествий в теплые края, о которых так сильно грезят все жители северных регионов страны, в том числе и ямальцы.

Как известно, каждый год округ накрывает полярная ночь и чем дальше на север, тем меньше становится промежуток светового дня. Например, в поселка Антипаюта она длится примерно со 2 декабря по 11 января, а в Гыде - с 23 ноября по 16 января. Это время, когда солнце над горизонтом не появляется вообще, а населенные пункты погружаются в кромешные сумерки. Из-за этого в крови человека перестает вырабатываться серотонин, которые еще называют гормоном радости, и могут появиться проблемы со здоровьем.

Учитывая этот факт, большинство ямальцев каждое лето пытаются вырваться к морю или в другие более солнечные места, начиная скупать билеты на самолет еще зимой.

Кстати, в этом году для северян стали доступны прямые авиарейсы в Минеральные воды, Анапу и на Алтай. При этом ямальцы все также продолжат летать без пересадок в Сочи, Симферополь и Краснодар.

- Мы учитываем пожелания наших пассажиров и стремимся предложить им востребованные направления для путешествий, расширяя список городов в рамках внутренней маршрутной сети. Сейчас у нас появились летние рейсы в Минеральные воды и Анапу, за летний сезон по этим направлениям будет выполнено более ста перелетов, - прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Ямал» Артем Лобачев.

Фото: авиакомпания «Ямал», соцсети.

Однако, продумывая новые направления и увеличивая количество мест, власти забыли о самом главном - переправе между Салехардом и Лабытнанги, которая работает в зависимости от погоды. Особенно страдают от этого жители последнего, ведь если на улице сильный ветер, то и добраться до окружной столицы практически невозможно, если только вертолетами, которые летают по накоплению пассажиров. И, получается, если на рейс не набралось достаточное количество людей, то самолет улетит без одного пассажира.

Оказался в такой ситуации житель Лабытнанги Егор Врадий. Мужчине надо было срочно прибыть в аэропорт Слехарда 5 июня, а со 2 по 3 июня в регионе разбушевалась непогода, в связи с чем жителей предупредили о возможном закрытии переправы.

- На 5 июня у меня запланирован прилет в Салехард. И как мне попасть из Салехарда в Лабытнанги, где я живу? До каких пор будут игнорировать требования жителей округа организовать бесперебойные перевозки людей с одного берега на другой? Это происходит уже не первый год, - возмущается северянин.

В качестве альтернативы он предложил властям нанять катер, который сможет перевозить пассажиров при сильном ветре, или, на худой конец, организовать для застрявших на берегах людей бесплатное проживание.

И таких пострадавших как Егор - очень много.

Например, у Олега Калинина пропал билет на поезд. По словам мужчины, произошла эта история уже несколько лет назад, но неприятный осадок остался до сих пор.

- Взял билет на 1 июня. Метеорологи уверяли, что лед уйдет 22 мая. Но! Ледоход начался именно в ночь на 1 июня. Шквалистый ветер, пурга... и все встало. Ни подушек, ни вертолетов, и билет пропал. Взял новый на 5 июня, кое-как на вертолете добрался, - вспоминает мужчина.

А Анфиса Еремина поделилась историей о том, как ей пришлось заночевать в машине на берегу.

- Диспетчер сказала, что есть только один мощный паром, и он устал. Вопрос: почему на Оби работает только один мощный паром и еще немного немощных, которые не могут осуществлять перевозку по погодным условиям? Договор заключили на территории, где ветер - это норма, - спрашивает девушка.

Возникают перебои с работой транспорта не только летом, но и в период распутицы (весна, осень). Яркий тому пример - огромная очередь, скопившаяся у берегов 12 мая. Тогда перевозкой людей занимались суда на воздушных подушках, а из-за того, что одно из них сломалась, случился затор, плюс, со смены приехали вахтовики, еще больше усилившие давку.

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Очередь на переправе.

И вот из-за таких совпадений люди не могут спокойно добраться до работы или дома, уехать в отпуск, а продолжается это уже долгие и долгие годы. Единственное решение, которое может положить конец данной проблеме - строительство моста через Обь. Подтвердили это и в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Важнейшей мерой, принимаемой Правительством автономного округа для бесперебойного сообщения между городами, является строительства моста через Обь. Этот проект уникальный для автономного округа. В его реализации задействовано большое количество организаций как окружного, так и федерального уровней. В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для начала строительства. Округ полностью готов к началу работ, - рассказал директор департамента Денис Напольских.

На данный момент известно, что мост будет двухъярусным, на нижнем уровне - железнодорожный путь (3 187,2 метра), на верхнем - автодорога в двух направлениях (3 853,2 метра). Он войдет в десятку самых длинных мостов России и станет вторым по длине за Полярным кругом.

Ну а пока стройка только в проекте, северянам придется довольствоваться тем, что есть: следить за прогнозом погоды и надеяться, что транспорт, задействованный для перевозки, не сломается в самый неподходящий момент.

СПРАВКА КП:

Безопасная перевозка паромами возможна при ветре не более 16 м/с. В настоящее время на переправе работают шесть паромных составов. Все они ходят по расписанию, ознакомиться с которым можно на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.