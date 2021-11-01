В следующем году ямальцы смогут летать прямыми авиарейсами в Анапу и Минеральные воды

Фото: Правительство Ямала

АТК «Ямал» начинает продажу билетов на 2022 год. С 1 января к субсидируемым направлениям добавятся еще четыре. По сообщению пресс-службы Правительства региона, теперь жители Салехарда смогут круглый год летать в Краснодар, а летом - в Минеральные воды. А жители Нового Уренгоя - в те же Минеральные воды и Анапу.

- В зимнее расписание 2022 года будет осуществляться один рейс в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, так же один рейс из Салехарда в Краснодар, а вот из Нового Уренгоя в столицу Кубани будет отправляться три рейса в неделю. С наступлением отпускного периода, с 1 мая, количество рейсов будет увеличено, - рассказала специалист по связям с общественностью АТК «Ямал» Инна Примакова.

Кроме того, по маршруту Салехард - Москва добавятся рейсы в Шереметьево, о чем неоднократно просили сами ямальцы. Это позволит повысить мобильность пассажиров, использующих аэропорт как промежуточный.

Что касается тарифов на билеты, то теперь они будут более гибкими - чем раньше приобретается билет, тем ниже цена.