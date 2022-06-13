В Ноябрьске простились с погибшим на Украине военнослужащим Алексеем Казанцевым

В Ноябрьске простились с героем, погибшим на Украине Фото: Администрация Ноябрьска

Вo вpeмя cпeцoпepaции на Украине пoгиб военнослужащий-контрактник из Ноябрьска Алексей Казанцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Парень служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей с честью защищал Родину, исполнял воинский долг и посмертно награжден Орденом Мужества.

Прощание с героем состоялось в храме Серафима Саровского в Ноябрьске. Проститься с Алексеем Казанцевым пришли неравнодушные жители города, общественники, депутаты, кадеты.

- Мы все разделяем горечь утраты, скорбим вместе с родными солдата. Близким Алексея будет оказана вся необходимая помощь - говорится в сообщении администрации Ноябрьска.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Лабытнанги Андрей Иванов погиб во время спецоперации на Украине, спасая раненых товарищей. А в Муравленко простились с Михаилом Грищенко, погибшим 22 апреля во время участия в спецоперации на территории Украины. Северянин с честью выполнил свой воинский долг и также представлен к ордену Мужества.