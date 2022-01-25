На Ямале введут ответственность для нерадивых владельцев собак

На Ямале введут ответственность для владельцев собак, отпускающих их на самовыгул Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале разработали региональный закон об ответственном обращении с домашними животными. По словам руководителя окружной службы ветеринарии Евгения Попова, сейчас он проходит процедуру согласования.

Проектом закона предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных, связанных с их свободным, неконтролируемым выгулом в отсутствие владельца, а также причинением вреда здоровью граждан и имуществу. Это значит, что если пес будет отловлен и кого-то покусает, то хозяина ждет наказание. За самовыгул животного предлагается ввести штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за нападения домашнего животного на другое домашнее животное или человека - от 4 до 5 тысяч рублей.

Отметим, что требования к содержанию домашних питомцев установлены Федеральным Законом «Об ответственном обращении с животными», однако ответственность за его нарушение не введена.