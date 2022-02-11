В Ноябрьске одинокая пенсионерка с подтвержденным ковидом не может дождаться лекарств

Некоторые ноябряне ждут медикаменты с начала февраля Фото: Вера Зенина

Жители Ноябрьска массово жалуются в соцсетях на медленную доставку лекарственных наборов для больных коронавирусом. Началось все с поста одной из горожанок, опубликованном в паблике «Происшествия Ноябрьск».

- Хочу рассказать свою ситуацию. 7 февраля у меня было недомогание, на следующий день взяли тест, а 9 февраля пришел положительный результат. Мне 64 года, живу одна. Неоднократно обращалась по вопросу предоставления лекарств, но безрезультатно. Сегодня (11 февраля - прим. ред.) в колл-центре сказали, что привезут через 3-4 дня. Это что, целенаправленно уничтожаете взрослое население? Хотелось бы получить обоснованный ответ, - написала разгневанная северянка.

За несколько часов пост женщины набрал более 5 тысяч просмотров и 50 комментариев, в которых горожане сообщали о такой же проблеме: «У мужа от 02.02.22 результат положительный, лекарства не дождались», «Болею второй раз ,первый раз не давал никто, второй раз тоже тишина, мне они не нужны, я сам куплю, просто интересно», «Нам тоже не привезли! Два раза звонил терапевт, спросил о самочувствии и на этом все», «Аналогичная ситуация. От 1 февраля положительный тест, лекарства не привозили».

В скором времени на сообщения ноябрян отреагировал представитель городской больницы. Он попросили жителей отправить свои контактные данные в личные сообщения на странице медучреждения в соцсети.

Напоминаем, что с началом пятой волны коронавируса на медиков легла колоссальная нагрузка, в связи с этим на помощь врачам пришли волонтеры, они работают в колл-центрах, отвечая на звонки, и развозят лекарства по домам.

- Препараты привозим на дом пациентам с подтвержденным ковид-статусом. Получаем комплекты в больницах, распределяем среди добровольцев и отправляемся в путь. Сейчас задействованы не только волонтеры разных направлений - это и волонтеры-медики, волонтеры Победы, ребята из «Лизы Алерт», но и сотрудники бюджетной сферы. Мы работаем как единое целое, чтобы оперативно выполнять запросы населения, оказывать необходимую помощь - доставлять лекарства! - рассказала региональный координатор волонтеров-медиков Милана Зандукаева.

Добровольцы помогают ямальцам, находящимся на самоизоляции, пациентам с хроническими заболеваниями, и просто всем нуждающимся. Заявку можно оставить по единому федеральному номеру: 8-800-200-34-11, а также по номерам региональных и муниципальных штабов.