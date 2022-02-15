Школьники из Ноябрьска и Муравленко стали финалистами турнира «Умножая таланты»

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В региональном отборочном этапе интеллектуального турнира «Умножая таланты» выступили 26 школьников из Ноябрьска и Муравленко. Победителей ждет финал, который состоится весной на базе Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи.

За время турнира, который стартовал в сентябре 2021 года, старшеклассники прошли обучение у ведущих нефтегазовых экспертов, соревновались в решении реальных производственных задач по геологии и разработке, петрофизике, нефтехимии, искусственному интеллекту, большим данным, робототехнике, беспилотным летательным аппаратам. В решающем состязании они защитили проекты по результатам самостоятельно проведенных исследований.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Ребята из Ноябрьска и Муравленко предложили идеи по совершенствованию классификации запасов и ресурсов углеводородов, созданию базы данных по жидкостям глушения для ремонтных работ на скважинах, проектированию магнитно-индукционной кольцевой дороги в северных городах и другие проекты. Исследования были рассмотрены и одобрены конкурсным жюри.

В Ноябрьске авторами лучших проектов стали ученики школы № 8: восьмиклассники Артур Хакимов, Нахид Тарвердиев, Артур Хаятдинов и десятиклассники Дамир Мусин, Екатерина Меняйлова, Виктория Мрочко.

Среди победителей в Муравленко – девятиклассник из школы № 1 Антон Иванченко и лицеисты-десятиклассники Андрей Куликов, Аделия Маматуллина, Тимур Айтмухаметов.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

– Старшеклассники из Ноябрьска и Муравленко не первый год участвуют в турнире «Умножая таланты», демонстрируя высокий интерес, качественную подготовку и достойные результаты. В основу состязания положен реальный отраслевой опыт, конкретные технологические задачи. Их решение, инновационный поиск не только расширяют кругозор и коммуникативные навыки участников, но и помогают многим из них определиться с выбором будущей профессии, понять ее специфику, основные задачи, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Напомним, интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится с 2015 года в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». За семь лет в нем приняли участие более 15 тысяч школьников из регионов деятельности компании. В Ноябрьске и Муравленко заявки на нынешний конкурс подали 129 старшеклассников.