Жители Ноябрьска ходят в магазин по проезжей части из-за отсутствия тротуаров

Скриншот с Яндекс-карт. Дорога по ул. Шевченко.

Жители мкр. Финский комплекс, расположенного в Ноябрьске, задаются вопросом: когда же появится тротуар для пешеходов по улицам Шевченко и Киевская? По слова людей, им приходиться ходить в магазин по проезжей части, рискуя собой. Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей написал пост в соцсети, обратившись с вопросом к землякам.

- Кто скажет, будет ли дорога для пешеходов по улицам Шевченко и Киевская, в сторону мкр. Финский комплекс и обратно к магазинам? «Магнит» построили, но ни с лева, ни с права не нарушая не пройдешь. Кто живет в этом районе, думаю поймет, как тяжело! - написал горожанин.

В городской администрации сообщили, что строительство тротуаров на данных участках невозможно из-за техники безопасности.

- К сожалению, организация пешеходного движения по обочине улицы Шевченко от перекрестка с улицы Изыскателей не представляется возможной, так как вдоль дороги проходит воздушная линия электропередач ВЛ-6 (10), для которой установлена охранная зона в 10 метров, - объяснили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о жителях Салехарда, которые не могут дождаться обещанных тротуаров вдоль дороги, ведущей к детскому саду «Морошка». Родителям и детям приходится идти по проезжей части, где ездят машины.