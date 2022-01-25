На Ямале малолетние вандалы осквернили мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото: паблик "ЧП Ямал". Разрисованный монумент.

Жители села Мужи, расположенного в Шурышкарском районе, с самого утра обсуждают неприятный инцидент, произошедший в их населенном пункте. За ночь неизвестные вандалы осквернили Мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы Великой отечественной войны.

Изначально информация об этом появился в популярном паблике «ЧП Ямал». Автор поста, пожелавший сохранить анонимность, выложил на всеобщее обозрение несколько фото, сопроводив их краткой записью: «Мужи, Шурышкарский район. Вандализм».

На кадрах видно, что вандалы нарисовали на монументе неприличные надписи и мужские половые органы. Больше всего досталась плитам, на которых выгравированы имена погибших северян. К счастью, художества хулиганов оказались легко стереть, поскольку нарисованы они были на замерзшем снегу.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Разрисованный монумент.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Разрисованный монумент.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Разрисованный монумент.

В комментариях под постом местные жители единогласно осудили поступок вандалов и сошлись на мнении, что он не должен остаться безнаказанным: «руки оторвать», «штраф наложить в лям», «ничего святого», «найти и наказать» и. т. д.

- Поиски нарушителей уже ведутся, написано заявление в полицию, просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Работу проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» глава МО Мужевское Марина Заваруева.

Напоминаем, что минувшей осенью неизвестные вандалы разрисовали в Губкинском портреты участников Великой Отечественной войны. Некоторые фото злоумышленники изрисовали полностью, кое-где «подретушировали» детали, а в пустующих окошках и вовсе намалевали карикатуры.