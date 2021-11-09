По словам главы города Андрея Гаранина, виновники будут найдены и понесут наказание в соответствии с законом.

В Губкинском неизвестные вандалы разрисовали портреты участников Великой Отечественной войны. Скандальный инцидент произошел в самом центре города - на Площади воинской славы, где, казалось бы, хулиганов должны были увидеть. Но юные «художники» смогли провернуть дело так, что остались незамеченными.

Некоторые портреты злоумышленники изрисованы полностью, кое-где «подретушировали» детали, а в пустующих окошках без фото и вовсе намалевали карикатуры.

Когда о случившемся узнал глава города Андрей Гаранин, он сразу же сообщил, что виновники будут найдены и понесут наказание в соответствии с законом.

- Хочется обратиться к нашим родителям: объясняйте детям, что память о наших героях портить нельзя, ведь здесь находятся деды, прадеды, родственники наших жителей. И очень обидно осознавать, что у нас есть такая недоработка, - сообщил градоначальник.

Чтобы подобное больше не повторилось, в ближайшее время будут проведены беседы с общественными организациями. А уже они постараются донести до детей, что память о героях войны нужно беречь и чтить всегда.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о школьниках, которые потушили Вечный огонь в Новом Уренгое, закидав его снегом. Спустя время ребята раскаялись в содеянном, но было уже поздно. На данный момент региональный следком проводит доследственную проверку.