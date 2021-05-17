Сколько получают таксисты на Севере: выгодно ли работать водителем в Новом Уренгое, где у всех трудящихся высокий доход

Новый Уренгой один из самых «богатых» городов ЯНАО — если судить по уровню зарплат и предложений на рынке труда. «КП» стало интересно, как работается таксистам в «газоносной» столице России, где у всех специалистов хороший доход. Об этом мы поговорили с руководителем одного из местных автопарков Романом Искандаровым.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТ

В Новом Уренгое два популярных вида общественного транспорта — автобус и такси. Причем последнему отдают предпочтение большинство горожан и приезжих работников. Автобусы и четко соблюдают расписание, но город протяженный, а погода большую часть года суровая. Поэтому частные перевозки стали полноценной частью городской инфраструктуры.

— Хорошие личные авто есть у многих жителей. Но большую часть года они стоят в гаражах. Содержать машину в наших погодных условиях дороже, чем передвигаться на такси. Я сам водитель и ради интереса как-то подсчитал, что вызывать такси обходится в два раза дешевле, — рассказывает собеседник.

Долгое время в Новом Уренгое сервис в такси оставался на низком уровне. Работали по старинке через рации и диспетчерские службы. Для перевозки использовали отечественные «десятки» и «двенадцатые». Потом в город зашел проект inDriver, в котором водитель и пассажир договариваются о цене поездки в приложении.

— Но он не давал развиваться перевозчикам. Все оставалось на низком уровне. Около пяти лет назад появилось Яндекс.Такси. С тех пор поднялся уровень авто. Сегодня водители работают минимум на KIA Rio, Hyundai Solaris. Агрегатор стал контролировать скорость водителей, принимать жалобы на лихачей, следить за режимом работы, чтобы человек не проводил за рулем больше положенного времени. В итоге спрос пассажиров на услугу стал выше, — делится Роман Искандаров.

КТО ИДЕТ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЯМИ

Таксистов Нового Уренгоя собеседник редакции делит на два типа. Первых называет практичными людьми. Они относятся к такси как к подработке.

— Делают пару попутных заказов в день. Например, человек работает торговым представителем. В приложении есть функция «По делам». Задаешь район, в который тебе нужно, и программа находит заказ по пути. Ездишь по своей основной работе и попутно зарабатываешь. Но большинство живут на доход от этой работы. Казалось бы, у нас в городе население около 120 тысяч. При этом водители зарабатывают по 250 тысяч рублей. Буквально при вас сейчас смотрю статистику конкретного моего водителя, — говорит Роман.

Заработки по-настоящему северные. Средний доход в регионе за счет надбавок высокий, деньги у пассажиров есть. Искандаров шутит, что это работает правило «деньги делают деньги».

Почти все водители такси в Новом Уренгое мужчины. Многие приезжают на заработки, также как и вахтовики едут на месторождения. Среди местных жителей много молодых пенсионеров — выходцев из экстренных служб, которые рано заработали пенсию и не хотят сидеть без дела.

— Есть еще уникальные водители, примерно 1%. Это люди с инвалидностью, например, нарушениям слуха. И это тоже здорово, что благодаря современным сервисам у них есть работа, — считает руководитель таксопарка.

КАК ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ

— 150 тысяч рублей можно просто заработать при пятидневном графике, — продолжает рассказ Роман. — Только график в течение дня не такой, как в обычных профессиях. Таксисты работают, когда пассажирам куда-то надо. То есть вечером и утром, а еще в обед или в выходные. На Севере в некоторых организациях перерыв длится два часа, поэтому люди позволяют себе съездить на обед в кафе или сделать какие-то дела, например, забрать ребенка.

Сумма заработка, озвученная собеседником выглядит очень достойно. Может, есть какой-то секрет и до такого дохода дотягивают не все?

— Все просто: выходишь на линию и начинаешь возить пассажиров. Во время работы Яндекс.Такси предлагают водителям-партнерам разные акции. Например, сделаешь 40 заказов — получаешь 4400 рублей от сервиса. Плюс и за сами поездки деньги никто не забирает. Есть «геобонусы»: на карте подсвечиваются районы с высоким спросом. Едешь туда и получаешь много заказов по повышенной ставке.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Смотрим реальные доходы таксистов в Новом Уренгое

Во время подготовки материала мы решили поинтересоваться заработками реальных водителей. Ведь взгляд руководителя и человека «на земле» на одно и то же явление может быть разным. Знакомый водитель, которые давно таксует в Новом Уренгое включил нашего корреспондента в профессиональные чаты.

В мессенджерах таксисты обсуждают последние новости. Иногда выкладывают скриншоты из приложения для водителей — там вся статистика по доходам. Они-то нас и интересовали. Имена и аватарки пользователей мы скроем.

Этим скрином поделился в чате Роман. Данные за предпоследнюю неделю апреля — чуть больше 34 тысяч рублей. Сумма указана уже после вычета всех комиссий. Если посмотреть внимательно на соседний график — неделя с 26 апреля по 2 мая, то столбики там примерно аналогичные. Видно, что в один из дней водитель получил 7697 рублей за смену.

Его коллега Сергей получил за ту же неделю 56,8 тысяч рублей. По графику видно, что в четверг водитель получил 9,6 тысяч рублей. Если умножить еженедельный доход на 4 — по минимальному количеству недель в месяце, — то получится сумма более 200 тысяч рублей. Если водитель работал на арендованной машине, то часть дохода пойдет на оплату авто.

Еще один скриншот в чате от Ильдара. Водитель «накатал» на 57,7 тысяч рублей за неделю в апреле. В один из дней заработок превысил 11 тысяч рублей.

Получается, руководитель таксопарка не завышал цифры, когда говорил, что частные перевозчики в Новом Уренгое зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей.