Житель Салехарда продает восемь люксовых LEGO-автомобилей за 100 тысяч рублей

Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито". Одна из представленных моделей.

Житель Салехарда выставил на продажу люксовую коллекцию из восьми LEGO-автомобилей, способную поразить даже самых взыскательных ценителей. По словам северянина, все модели собраны из оригинальных деталей и имеют встроенный мотор. Последнее, кстати, существенно повлияло на окончательную стоимость. За уникальные авто ямалец просит 100 000 рублей.

Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито". Одна из представленных моделей.

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» в воскресенье, 18 апреля, в 16:35. На сегодняшний день оно набрало более 1 600 просмотров. Да это и не удивительно, ведь машины являются точной копией оригинального транспорта.

Среди выставленных моделей есть Land Rover, Toyota FJ40, Toyota hilux, Jeep Wrangler и Buggy Trophy. Все они использовались только для выставки, а трудились над их созданием знаменитые моделисты в мире LEGO. На каждую машинку ушло от 1 300 до 2 000 деталей.

Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито". Одна из представленных моделей.

Кстати, вместе с коллекцией салехардец отдает целый комплект необходимых примочек: два бувиза v2 (абсолютно новые), два малых блока питания, два приемника, два пульта управления, два удлинителя, а также два комплекта светодиодов, и это абсолютно бесплатно.

Сам продавец согласен отправить машинки в любую точку мира, но только по предоплате.

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