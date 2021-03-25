«Красиво жить не запретишь»: на Ямале продают самую дорогую квартиру за 25 миллионов рублей

Фото: сайт по продаже недвижимости "Циан". Спальня на втором этаже.

Красиво жить не запретишь - эти слова как нельзя точно описывают будущего владельца элитной четырехкомнатной квартиры в Новом Уренгое, которую выставили на продажу. Хоромы площадью 154 кв.м. оказались самой дорогой квартирой на всем Ямале. Их стоимость - 25 миллионов рублей.

Объявление о продаже недвижимости выложили на сайте «Циан» сегодня, 25 марта, в 00:42 ночи. За какие-то десять часов оно набрало почти 500 просмотров. Да это и не удивительно, ведь там действительно есть на что взглянуть: дорогая техника, дизайнерский ремонт, двери премиум класса и многое другое.

Фото: сайт по продаже недвижимости "Циан". Кухня.

- В продаже шикарная двухуровневая квартира с удобной планировкой. Сделан очень качественный ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Имеется спортивный зал, два раздельных санузла, просторная гостиная с дорогой встроенной техникой, пластиковые окна, балкон, а также стильные и современные межкомнатные двери премиум класса, - пишет продавец.

Фото: сайт по продаже недвижимости "Циан". Лестница на второй этаж.

Также в объявлении упоминается, что квартира находится на 9 этаже в новом кирпичном доме 2015 года постройки. Подъезды оборудованы видеокамерами, есть открытый двор, наземный паркинг и грузовой лифт

Фото: сайт по продаже недвижимости "Циан". Первый этаж.

Также приятным бонусом является то, что продавец оставляет в квартире всю бытовую технику, мебель и согласен на торг.