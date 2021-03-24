Что известно о Викторе Эппе, новом прокуроре Ямала?

Фото: Генеральная прокуратура

Президент России Владимир Путин назначил на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа бывшего заместителя прокурора Рязанской области Виктора Эппа. Указ о его назначении на пятилетний срок подписан 24 марта, он уже вступил в силу.

Указ президента. Фото: телеграм-канал "Пул №3"

Виктор Исаакович родился в городе Скопине (Рязанская область) в 1963 году. В 1983 году окончил Рязанский строительный техникум по специальности «техник-строитель». В этом же году поступил на военную службу по призыву, а уже в 1985-ом поступил в Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского, который окончил спустя четыре года.

Карьера Виктора Эппа началась с должности стажера прокуратуры Сапожковского района Рязанской области. После этого его назначают старшим следователем прокуратуры Октябрьского района города Рязани, а в 1995-ом – прокурором отдела прокуратуры Рязанской области. Ещё через три года Виктор Эпп становится прокурором Ряжского района Рязанской области.

Фото: Генеральная прокуратура

В начале 2000-ых возглавил пост заместителя прокурора Октябрьского района г. Рязани, а в 2008-ом повышен до должности прокурора Советского района г. Рязани. Заместителем прокурора Рязанской области Виктор Эпп назначен Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2013 года.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу приказом Генерального прокурора Российской Федерации в 2009 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Старший советник юстиции. Женат и имеет двоих детей.