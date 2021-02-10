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На Ямале владельца продуктового магазина оштрафовали за наценку в 286%

Цены на товары первой необходимости оказались гигантскими
Ирина Ромашкина
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За нарушение ценообразования ямальского предпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей

За нарушение ценообразования ямальского предпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей

Фото: Ирина Ромашкина

Цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи и другие продукты первой необходимости оказались для жителей Салехарда слишком ценными. Во время проверки Прокуратура окружной столицы Ямала обнаружила в одном из магазинов наценку на продукты аж в 286 %.

– В магазине «Юбилейный-Гастроном» установлен факт завышения цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи практически в три раза, а точнее - на 286 процентов, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Против собственника и директора магазина (им оказался индивидуальный предприниматель Александр Радюкин) возбудили административное дело по статье "Нарушение порядка ценообразования". Предпринимателю придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей. На сегодняшний день Радюкин устранил все нарушения и привел цены на продукты питания из продуктовой корзины в соответствии с законодательством.

В Прокуратуре также дополнили, что проверку провели и в других магазинах Салехарда: «Евросмак», «Фрукты-Овощи», «Арго», «Авангард». Правда, у них никаких нарушений не обнаружено.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что с начала 2021 года на Ямале больше всего подорожал картофель (цена выросла на 4,8%), куриные яйца (4,5%), морковь (3,1%). Такие сведения опубликованы на сайте департамента экономики ЯНАО. Подорожали молоко, мука и сливочное масло – их цена выросла на 1-2%.

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