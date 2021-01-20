«Такого колорита я больше нигде не встречал!»: блогер Сергей Сайман отправился в путешествие по Ямалу

Фото: Instagram Saimanblog

Ямал вновь посетили звездные гости. На этот раз в путешествие по крайнему северу отправился блогер-экстремал Сергей Сайман со своей командой. Сергей уже бывал на Ямале по работе, но в этот раз в путешествие отправился как турист.

- В этом году у нас прогулочный маршрут по Ямалу. Хотим показать людям, как живут в национальных стойбищах, увидеть северное сияние, поесть строганины. Это весьма интересный край, - подчеркнул блогер.

Фото: Instagram Saimanblog

Сергей Сайман признался, что северная земля весьма уникальна, потому что по сей день на ней сохранились местные племена и люди до сих пор живут в стойбищах, как жили их предки 200 или 300 лет назад, передавая из поколения в поколение свою культуру. По его словам, во многих регионах такой самобытности не сохранилось.

- Такого национального колорита, как на Ямале, я больше нигде не встречал, - поделился путешественник.

Команда Сергея отправилась в десятидневное путешествие на трех подготовленных внедорожниках. Отправной точкой стал город Пермь, а финальной станет Новый Уренгой. Сергей сам продумывал маршрут, но не обошлось без договоренностей с местными гидами, ведь ненцы - народ кочевой, и просто так с ними не связаться.

Фото: Instagram Saimanblog

Путешественники решили с головой окунуться в местную культуру. Они попробовали местную кухню и самый главный напиток Севера - кровь. Блогер признался, что сам он её пил уже несколько раз, а вот многие из его команды делали это впервые.

- Восторга у ребят я не заметил. Как говорится, не самый приятный напиток, - шутя ответил собеседник «Комсомолки».

Гости Ямала не ограничились лишь едой, ночевать они решили в чумах. Но Сергей признался, что ночевки в туристических версиях местных жилищ выдались достаточно прохладными, в одну из ночей температура в чуме опустилась до -3 градусов. Сейчас экстремалы отправились в настоящее стойбище, где смогут ощутить тепло и гостеприимство северных людей.

Фото: Instagram Saimanblog

В своем аккаунте в Instagram Сергей поделился, что уже пройдено более 800 километров по чистому зимнику. И такая дорога пришлась по душе блогеру.

Помимо путешествий по тундре, команда побывала и в северной столице, Салехарде.

- Осталось ещё одно очень важное дело - поймать северное сияние. Вчера, несмотря на чистое небо и хороший мороз, сияние так и не появилось. Ждем его в ближайшие дни, - поделился со своей аудиторией блогер.