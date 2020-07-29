Управлять тем, что построили: что происходит с новостройкой после ввода в эксплуатацию

Фото СК "Звезда"

Когда застройщик сдает дом в эксплуатацию, отдает ключи собственникам квартир, то можно считать его работу завершенной. Жильцы начинают обустраивать свои новые квартиры, а вопросы эксплуатации переходят к управляющей компании, которая заботится о чистоте, порядке и правильной работе всей инженерной системы дома.

В новостройках УК сталкиваются с рядом специфических вопросов, связанных с комплексными заездом жильцов в новые квартиры, сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритного и строительного мусора. Особый пласт вопросов в зоне ответственности УК – это гарантийный ремонт, который должен производить застройщик. По действующему законодательству многоквартирный дом находится на гарантии 5 лет. Именно здесь, как правило, возникают спорные ситуации, когда застройщик отказывается устранять дефекты, пытается доказать, что они вызваны неправильной эксплуатацией и т.д. В итоге, решение конфликта может затянуться на неопределенный срок либо ляжет на плечи собственников.

Найти управляющую компанию, которая будет отвечать всем требованиям и сможет максимально долго сохранить первоначальный внешний вид и территорию дома в том виде, в котором задумал по проекту застройщик – задача не из легких. Но когда такая управляющая компания найдена, в выигрыше остаются все. Одним из лучших решений становится совместная работа управляющей компании с гарантийным отделом застройщика. Во-первых, никто не знает проект жилого комплекса так, как его создатель – компания-застройщик, во-вторых, при возникновении спорных вопросов, связанных с эксплуатацией дома в период гарантийного срока, они свободно решаются внутри рабочей команды, в-третьих, работа с собственным жилым фондом позволяет застройщику более глубоко понять потребности своих покупателей, сохранить стандарты качества, применить лучшую практику в новых ЖК. Несколько лет назад Специализированный застройщик «Звезда» начал сотрудничать с управляющей компанией ООО «УК «Звезда управляет», чья работа полностью соответствует тем требованиям и стандартам, которые застройщик предъявляет при работе с жилыми комплексами.

Несколько лет назад специализированный застройщик «Звезда» начал сотрудничать с управляющей компанией ООО «УК «Звезда управляет», чья работа полностью соответствует тем требованиям и стандартам, которые застройщик предъявляет при работе с жилыми комплексами.

Фото СК "Звезда"

– Выбрать квартиру и подписать договор с покупателем – это дело одного месяца, а жить в квартире люди будут в среднем от 5 до 25 лет. Поэтому компания «Звезда» помимо того, что строит жилые кварталы, создает условия для их правильной и долгосрочной эксплуатации. Перед управляющей компанией мы ставим задачу сохранить те базовые ценности в ЖК, которые мы закладываем на этапе проекта – архитектурную эстетику, комфорт социальной среды, безопасность пространства, – отметил Сергей Харциенко, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СЗ Звезда».

Дмитрий Голота, тренер МАУ ДО ДЮСШ «Центр дзюдо» г. Тюмени, переехал в ЖК «Гармония» год назад. Каждый его день начинается с зарядки на свежем воздухе на специализированных площадках комплекса. Вот что он рассказывает о жизни в новом доме.

Фото СК "Звезда"

– Очень аккуратный микрорайон – своевременно вывозят мусор, чистые подъезды, лифты, ухоженная придомовая территория. Много цветов, зеленые лужайки перед окнами, скамейки во дворе. Также для жителей проводятся различные мероприятия, спортивные, детские, это сплачивает не только семьи, но и целый микрорайон соседей, – поделился впечатлениями Дмитрий.

Фото СК "Звезда"

По действующему законодательству и Жилищному кодексу РФ, от управляющей компании собственники квартир ждут обеспечения надежности и безопасности дома, поддержания работы систем и оборудования, ремонт общих помещений, наведение чистоты в подъездах, заботы о прилегающей территории, обеспечение связи с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками.

Функционал управляющей компании, действительно, масштабный, а работа непрерывная и круглосуточная.

Фото СК "Звезда"

– Приоритетной задачей для нашей управляющей компании является комфорт жителей. Добросовестное содержание придомовой территории, мест общего пользования и инженерных систем – залог того, что жилой комплекс максимально долго будет сохранять свой первоначальный облик. Для нас большое удовольствие

работать в тандеме с застройщиком «Звезда» – мы уверены в качестве возводимого жилья, а значит вдвойне приятно заниматься управлением вверенных нам многоквартирных домов, – прокомментировал Александр Тишков, исполнительный директор УК «Звезда управляет».

Уже через год в работу УК «Звезда управляет» добавится два новых дома жилого комплекса «Атамари», который строится вблизи лесного массива в Тюменской слободе. Рабочий тандем застройщика и управляющей компании на примере тюменской «Звезды» – это образец заботы и ответственного отношения к своим новоселам.

Фото СК "Звезда"

Специализированный застройщик «Звезда»

г.Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21

Тел. +7 (3452) 68-95-95

https://www.sk–zvezda72.ru/