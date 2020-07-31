На Ямале губернатор и члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены его правительства раскрыли сведения о доходах за 2019 год.

Глава региона задекларировал годовой доход в размере 30 700 840 рублей. Это в два раза меньше, чем указывалось в декларации Артюхова за 2018 года. Тогда глава региона показал доход в сумме 64,9 млн рублей. Тогда глава Ямала разбогател за счет неиспользованного отпуска.

Фото: правительство ЯНАО

На размер дохода руководителя округа в 2018 году существенное влияние оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве заместителя губернатора ЯНАО 29 мая 2018 года в связи с назначением Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы Ямала.

Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 м2 и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 м2.

Вице-губернатор Ирина Соколова отчиталась о доходе в 25 725 788 рублей, квартиру (137,5 м2), половина доли в квартире (364,1 м2).

Первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников по итогам 2029 года заработал 23 133 503 рубля. В собственности у него земельный участок (2 855 м2), жилой дом (623,4 м2), квартира (82,5 м2) и нежилое помещение (89 м2), два легковых автомобиля, снегоход, квадроцикл, мотолодка и автомобильный прицеп.

Замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Ямала Наталия Фиголь задекларировала 25 486 320 рублей, две квартиры (54,8 и 70,6 м2), два машиноместа (19,2 и 16,2 м2) и легковой автомобиль.

Заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова задекларировала 31 046 898 рублей, два земельных участка (1 358 и 2 458 м2), два жилых дома (622,7 и 608,9 м2) и квартиру (75,9 м2).

Заместитель губернатора, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров получил за год 37 546 016 рублей. В декларацию он внес три земельных участка (2 000, 1 400 и 374 м2), два жилых дома (229,5 и 44,7 м2), четыре квартиры (70,1, 74,9, 116,9 и 64,6 м2), два гаража и нежилое здание (12 м2). В собственности Александра Мажарова три легковых автомобиля.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв указал доход 21 635 823 рубля, четыре квартиры (39, 33,3, 75,1 и 71,1 м2) и мотоцикл.

Замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова отчиталась о доходе в 20 454 398 рублей, квартире (100,4 м2) и машиноместе (23,4 м2).

У заместителя губернатора ЯНАО Александр Калинин доход, судя по документам, ниже, чем у коллег. Он задекларировал 18 674 275 рублей, земельный участок (1366 м2), квартиру (48,4 м2) и легковой автомобиль.

Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов задекларировал 19 364 474 рубля, два земельных участка, в одном из которых он владеет ½ доли (600 и 605 м2), жилой дом (138,3 м2), 1/3 доли в квартире (101,4 м2), легковой автомобиль и мотоцикл.

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов задекларировал 24 749 965 рублей, квартиру (37,8 м2) и ½ доли в квартире (74,2 м2) и гараж (26,1 м2).