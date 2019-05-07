2019-05-07T10:18:53+03:00
Экономика

Глава Ямала разбогател за счет неиспользованного отпуска

Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход
Анна Полякова
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Глава Ямала разбогател за счет неиспользованного отпуска Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала разбогател за счет неиспользованного отпуска Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 64 937 051 рубля. По документам у главы арктического региона в собственности земельный участок площадью в 500 м2 и легковой автомобиль. В пользовании губернатора находится одна квартира, площадь которой 72,5 м2.

На размер дохода руководителя округа в 2018 году существенное влияние оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве заместителя губернатора ЯНАО 29 мая 2018 года в связи с назначением Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы Ямала.

- Досрочное прекращение полномочий и освобождение от замещаемой должности в соответствии с региональным законодательством предполагает выплату компенсации за неиспользованные отпуска, - пояснили в правительстве ЯНАО. - У нынешнего губернатора – самый большой неиспользованный отпуск среди всех членов правительства.

В 2018 году ежегодный оплачиваемый отпуск Дмитрия Артюхова составил всего 11 дней. За 2,5 года работы замгубернатора он так и не использовал 141 день ежегодного оплачиваемого отпуска. В результате получилось, что при прекращении трудового договора в мае прошлого года Дмитрию Артюхову была выплачена компенсация за все неиспользованные за это время дни ежегодного оплачиваемого отпуска, сумма включена в годовой доход главы региона за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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