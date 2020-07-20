Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июля 2020: зараженных стало на 155 больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 155 и составило 9 478 человек.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, за сутки выздоровело 22 пациента, перенесших болезнь. В результате всего с начала пандемии от коронавируса излечились 4376 человек.

За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 133 среди постоянного населения в городах и поселках: в Ноябрьске – 49, Новом Уренгое – 48, Губкинском – 9, Салехарде – 7, Тарко-Сале – 6, Лабытнанги – 5, Надыме– 3, в п. Харп – 2 и по одному случаю в поселках Уренгой, Ханымей, Красноселькуп и селе Яр-Сале.

Фото: оперштаб ЯНАО

Госпитализированы с COVID-19 978 пациентов, 19 пациентов из них – в тяжелом состоянии, 1– в крайне тяжелом, 10 пациентов – на ИВЛ. В 14 лабораториях за сутки провели 2 494 теста (за весь период – 326 696).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых.