2020-07-20T11:32:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июля 2020: зараженных стало на 155 больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июля 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 20 июля 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 155 и составило 9 478 человек.

Как сообщает оперштаб ЯНАО, за сутки выздоровело 22 пациента, перенесших болезнь. В результате всего с начала пандемии от коронавируса излечились 4376 человек.

За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 133 среди постоянного населения в городах и поселках: в Ноябрьске – 49, Новом Уренгое – 48, Губкинском – 9, Салехарде – 7, Тарко-Сале – 6, Лабытнанги – 5, Надыме– 3, в п. Харп – 2 и по одному случаю в поселках Уренгой, Ханымей, Красноселькуп и селе Яр-Сале.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Госпитализированы с COVID-19 978 пациентов, 19 пациентов из них – в тяжелом состоянии, 1– в крайне тяжелом, 10 пациентов – на ИВЛ. В 14 лабораториях за сутки провели 2 494 теста (за весь период – 326 696).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 15 августа включительно. Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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