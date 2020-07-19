Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 июля 2020: продлили режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 176 и составило 9 323 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Сегодня оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции до 15 августа включительно.

– В округе растёт число выздоровевших. За неделю поправилось больше тысячи человек. Мы видим и другие положительные тенденции, например, снижение числа госпитализированных больных. Но ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. Только тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей округа, – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Оперштаб региона сообщил, что в округе выздоровело 57 человек, с начала пандемии выписку о выздоровлении от коронавируса получили 4 154 пациентов. Госпитализированными остаются 950 пациентов, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом. Девять пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Сегодня новых летальных случаев не было, с начала периода медики региона зафиксировали 60 смертей.

За сутки выявлено COVID-19 подтвердился 26 новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2 497).

Фото: департамент здравоохранения Ямала

В населенных пунктах региона выявлено 150 новых случаев заболевания, за весь период заразились 6 826 человек. Наибольшее количество зараженных выявлено в Губкинском – 44 человек, а также в Новом Уренгое – 22.

За последние сутки в России выявлено 6 109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 514 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека.