2020-07-03T10:28:38+03:00
Общество

Ямальцы выбрали имя мосту через Пур

В голосовании приняли участие более 23 тысяч местных жителей
Ирина Ромашкина
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Работы идут круглосуточно без выходных. Мост планируется сдать раньше срока. Фото: https://vk.com/artyukhov_daРаботы идут круглосуточно без выходных. Мост планируется сдать раньше срока. Фото: https://vk.com/artyukhov_da
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В конце 2020 город жителей Ямала ждет важное событие – открытие капитального сооружения, моста через реку Пур, строительство которого началось в 2018 году. Этим летом местные жители выбрали ему название, к этому ямальцев призвал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих соцсетях.

Сначала глава региона предложил ямальцам придумать название новому мосту. Из предложенных вариантов выбрали десять, а затем на портале «Живем на Севере» жители арктического региона сократили количество вариантов до трех: Пуровский, Уренгойский и Заполярный.

Далее дали слово местным: жителям Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов. С 25 июня по 1 июля они голосовали очно. За вариант «Пуровский мост» проголосовали 57% жителей. На втором месте с результатом 29,5% - «Уренгойский мост», 13,5% ямальцев выбрали название «Заполярный мост».

Дмитрий Артюхов: "Скоро строители приступят к устройству мостового полотна – начнут делать гидроизоляцию, устанавливать ограждения, укладывать асфальт". Фото: www.yanao.ru

Дмитрий Артюхов: "Скоро строители приступят к устройству мостового полотна – начнут делать гидроизоляцию, устанавливать ограждения, укладывать асфальт". Фото: www.yanao.ru

Об итогах губернатор рассказал в своих соцсетях:

– Вчера ямальцы дали ему официальное название – Пуровский мост. Именно за этот вариант проголосовало подавляющее большинство – те, кто чаще всего будут ездить по новому мосту. Это же название стало фаворитом в инстаграм-голосовании. Полностью поддерживаю, отличный выбор! До запуска движения остаются считанные месяцы. Скоро строители приступят к устройству мостового полотна – начнут делать гидроизоляцию, устанавливать ограждения, укладывать асфальт.

Работы идут круглосуточно без выходных. Мост планируется сдать раньше срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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