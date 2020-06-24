2020-06-24T13:37:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое ямальцев скончались от коронавируса

Во всех случаях лечению помешали хронические заоблевания
Руслан Савинов
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Трое ямальцев скончались от коронавирусаТрое ямальцев скончались от коронавирусаФото: pixabay.com
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На Ямале скончались еще трое пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

Первый пациент умер в больнице Нового Уренгоя: мужчина 59 лет. В медучрежедние поступил с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Второй пациент скончался в Ноябрьске:

- Мужчина 63 год. Также поступил с тяжелым течением пневмонии. Ее усугублял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди них - онкология и хроническая сердечная недостаточность, - уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Третий пациент скончался в Муравленко: мужчина 56 лет. У него была острая двусторонняя пневмония, течение которой осложнилось сопутствующим заболеванием.

- Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают ямальцам врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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