Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 сентября 2020 года: в регионе отменили обязательную обсервацию для вахтовиков

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Понедельник начался весьма удачно - в регионе нет ни одного погибшего от COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся северян не изменилось и составляет 93.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Также за минувшие сутки количество больных увеличилось увеличилось на 44 человека, за весь период – 13 739.

Из общего числа болеющих госпитализирован 331 житель, 9 из них - в тяжёлом состоянии, 6 - находятся на ИВЛ из общего числя тяжёлых больных.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 525 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 39 случаев COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 10 и Ноябрьске - 8.

Далее идут Новый Уренгой - 4 и Губкинский - 3.

Замыкают список Надым и село Мужи - 2, а также Салехард, Тарко-Сале, посёлки Пурпе, Правохеттинский, Заполярный, сёла Салемал и Сеяха - 1.

Фото: оперштаб Югры

Всего в районе было проведено 1 560 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 5 человек, за весь период – 13 065.

Кроме того, в регион отменили обязательную обсервацию вахтовиков. Постановление об этом подписал глава Ямала Дмитрий Артюхов.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 185 человека с COVID-19, из них 1 223 случая без каких-либо проявления болезни, с начала периода - 1 030 690. Выздоровевших - 2 328, за весь период - 843 277. Умерших - 51, с начала периода - 17 871.