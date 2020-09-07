На Ямале отменили обязательную обсервацию для вахтовиков

Фото: оперштаб Югры

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление, которое отменяет обязательную обсервацию вахтовиков, связанную с распространением коронавируса. Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 4 сентября.

Теперь работникам, приехавшим из других регионов, необязательно отправляться на двухнедельную изоляцию. Согласно новым правилам, обсервация носит рекомендательный характер, а решение о её проведении принимается самим работодателем.

Напоминаем, что на сегодняшний день в регионе выявлено 5 новых случаев заражения среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 525 человек. Число заболевших среди обычных жителей увеличилось на 44, с начала пандемии эта цифра составляет 13 739 северян.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.